Vacanță de Paște 2023: Cozi kilometrice în vămile din România. Șoferii, nevoiți să aștepe peste o oră

Primele două luni ale anului 2023 au adus peste 11.000 de firme radiate, în România. Datele ONRC

În primele două luni ale anului 2023, un număr de 11.287 de firme a fost radiat la nivel național, cu 0.53% mai mult față de perioada similară a anului precedent, arată statisticile Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti – 1.719 (plus 3,62% faţă de ianuarie – februarie 2022) şi în judeţele Constanţa – 568 (plus 7,58%), Timiş – 523 (plus 8,51%) şi Cluj – 520 (plus 8,11%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 76 (în creştere cu 1,33%, faţă de primele două luni din 2022), Covasna – 81 (minus 16,49%), Giurgiu – 86 (minus 24,56%) şi Caraş-Severin – 90 (minus 20,35%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Bistriţa-Năsăud (plus 61,22%), Bacău (plus 49,18%) şi Botoşani (plus 37,78%).

În perioada analizată, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în judeţele Giurgiu (minus 24,56%), Neamţ (minus 23,76%) şi Brăila (minus 22,02%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 3.025 (minus 0,23%, raportat la ianuarie – februarie 2022), construcţii – 954 (minus 7,38%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 950 (plus 2,15%).