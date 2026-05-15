Băile Sărate Ocna Mureș, „undă verde” de la Guvern pentru creșteri salariale, ocuparea posturilor vacante și angajări pe perioadă determinată

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 14 mai 2026 un memorandum care vizează și Băile Sărate Ocna Mureș.

Este vorba de un memorandum cu tema „Aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității, în conformitate cu dispozițiile art. XXXVI alin. (2), (3) şi (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2025, pentru 47 de operatori economici”.

Prin acest Memorandum, Guvernul a aprobat, pentru 47 de operatori economici, unele măsuri privind creșterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, precum şi creșterea numărului de personal şi a cheltuielilor de natură salarială aferente, ca urmare a dezvoltării activității acestora.

Cei 47 de operatori economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale din 22 de județe își desfășoară activitatea în următoarele domenii: apă-canal (29 de companii), salubritate (4 companii), transport (10 companii), la care se adaugă un parc industrial, două aeroporturi (Cluj și Iași) și Baza de tratament Ocna Mureș (n.a. Băile Sărate Ocna Mureș).

Măsurile au fost aprobate în conformitate cu prevederile art. XXXVI alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2025, act normativ care reglementează condițiile în care operatorii economici aflați sub autoritatea administrației publice pot solicita:

majorarea cheltuielilor salariale;

ocuparea posturilor vacante;

suplimentarea numărului de personal ca urmare a extinderii activității

Impactul măsurilor luate este de 168,7 milioane lei, respectiv:

*83,1 milioane lei reprezintă majorări salariale în limita maximă a indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 (43 operatori, 49,3% din total);

*66,4 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente celor 1.241 de posturi vacante care vor fi ocupate (33 operatori, 39,4% din total);

*18,3 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente posturilor nou-înființate (11,2% din total) în cuantum de 376

Concret, pentru Baza de Tratament Ocna Mureș s-a aprobat posibilitatea:

creșterii cheltuielilor salariale în limita inflației prognozate pentru 2026;

ocupării unor posturi vacante existente la finalul lui 2025;

suplimentării personalului dacă dezvoltarea activității o justifică.

