VIDEO | Soprana Alexandra Anușcă, originară din Blaj, pe podium la un concurs internațional de canto liric desfășurat în Italia

Soprana Alexandra Anușcă, originară din Blaj, pe podium la un concurs internațional de canto liric desfășurat în Italia

Performanță internațională a sopranei Alexandra Anușcă, originară din Blaj. 

Alexandra Anușcă s-a clasat pe locul al doilea la a cincea ediție a Concursul Internațional de Canto Liric „Giuditta Pasta”, desfășurat, în perioada 6-9 mai 2026, la Saronno, o localitate din Regiunea Lombardia (Italia).

Această performanță vine la doar câteva luni după cea obținută la Milano, când soprana Alexandra Anușcă s-a clasat tot pe a doua poziție la unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale de muzica lirică din Italia,.

Este vorba de Concorso Internazionale Lirico „Magda Olivero”, desfășurat în perioada 26-30 noiembrie 2025.

