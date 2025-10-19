Urs semnalat în comuna Jidvei, în apropierea cramei din localitate. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populație
Prezența unui urs a fost semnalată duminică noaptea în comuna Jidvei, în apropierea cramei. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă.
În comuna Jidvei a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.
