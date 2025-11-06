Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi URIAȘE pentru cei care îi hrănesc

Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi usturătoare pentru cei care îi hrănesc

Ordonanța care permite împușcarea urșilor care intră în localități a fost adoptată de Guvern. Aceasta cuprinde măsuri noi de intervenție imediată și au rolul de a preveni și a combate atacurile urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților.

Actul prevede amenzi severe cuprinse între 10.000 de lei și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii în libertate.

„Lipsa acestor măsuri imediate ar putea conduce la agravarea situației și la noi victime sau daune”, se arată în proiectul inițiat de Ministerul Mediului.

Modificările propuse în regim de urgență sunt justificate prin faptul că prevederile actuale din Ordonanța de urgență nr. 81/2021 „nu sunt eficiente în situațiile în care, pentru îndepărtarea ursului din intravilan, echipa de intervenție nu poate elimina imediat pericolul, fiind nevoită să desfășoare mai întâi mai multe acțiuni prealabile, precum alungarea, tranchilizarea sau relocarea acestuia.”

Potrivit Ministerului Mediului, în ciuda măsurilor implementate până în prezent, numărul atacurilor unor urși asupra oamenilor, aparițiile acestora în spații publice sau private și pagubele materiale produse în gospodării continuă să crească.

„Se impune precizarea că măsurile de prevenție implementate până în prezent în intravilan, respectiv montarea de garduri electrice, plasarea de tomberoane anti-urs, alungarea, precum și relocarea exemplarelor habituate și-au dovedit ineficiența, astfel că se impune reglementarea unei proceduri de intervenție rapidă în situații de excepție, cu rezultate imediate în reducerea conflictelor om-urs”, se arată în motivare.

Extragerea unui exemplar de urs brun prin eutanasiere sau împușcare se va putea face în mai multe situații, respectiv:

dacă intervențiile din extravilanul localităților prin metoda alungării, respectiv a tranchilizării și relocării nu dau rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului;

dacă exemplarul de urs brun a fost semnalat în intravilanul localităților și are vârsta mai mare de un an;

dacă siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse în pericol;

dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol;

dacă exemplarul de urs în cauză se răneşte în cursul acţiunii de intervenţie şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viaţa;

în cazul urșilor habituați, potrivit Hotnews.

