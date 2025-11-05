Noi reguli pentru medicii din România: Ce este interzis și ce trebuie respectat începând cu 1 ianuarie 2026
Noi reguli pentru medicii din România: Ce este interzis și ce trebuie respectat începând cu 1 ianuarie 2026
Începând cu 1 ianuarie 2026, Colegiul Medicilor din România va aplica un nou Cod de Deontologie Medicală care stabilește reguli clare pentru conduita profesională, etica medicală și modul în care medicii comunică în spațiul public. Codul interzice răspândirea informațiilor medicale neverificate, denigrarea colegilor și impune reguli stricte privind prezența medicilor pe rețelele sociale, telemedicina și utilizarea inteligenței artificiale în actul medical.
Reguli stricte pentru comunicarea medicilor
Noul cod prevede că medicii trebuie să transmită informații corecte, verificabile și echilibrate, atât în mediul online, cât și în spațiul public. Conflictele profesionale vor fi soluționate intern, prin proceduri de conciliere, pentru a proteja reputația profesiei și încrederea pacienților în sistemul medical. „Codul a fost actualizat pentru a se alinia standardelor europene și legislației actuale, adaptându-se la evoluția medicinei și la noile provocări din practica medicală”, a precizat Colegiul Medicilor din România.
Codul personal de sănătate o noutate digitală
Tot începând cu 2026, autoritățile pregătesc implementarea codului personal de sănătate, un identificator digital unic emis automat la naștere, care va însoți fiecare persoană pe tot parcursul vieții. Proiectul, propus de Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, permite medicilor accesul rapid la dosarul medical complet al pacienților: analize, consultații, tratamente, vaccinuri sau internări.
Prin această măsură, istoricul medical va fi disponibil în timp real, indiferent de locația pacientului, asigurând continuitate și eficiență în furnizarea serviciilor medicale.
