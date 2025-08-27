Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Prezența unui urs a fost semnalată miercuri noaptea, în jurul orei 22.00, pe strada Herja din municipiul Aiud, în apropiere de unitatea militară. Populația din zonă a fost avertizată prin mesaj Ro-Alert.

Pe strada Herja din Municipiul Aiud, a fost semnalată prezența unui urs printr-un apel la 112.

La fața locului s-a deplasat echipa de intervenție aflată în serviciu, din cadrul Jandarmeriei Alba, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

La fața locului ursul nu a mai fost observat. Au fost efectuate manevre de alungare prin folosirea mijloacelor acustice și luminoase ale autospecialei din dotare. La fața locului au fost prezente si autoritățile competente conform OUG.81/2021.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI