Urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia: Tânăr de 23 de ani, din Sebeș, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat drogat la volan

Un tânăr de 23 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive după o urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.

La data de 22 martie 2026, în jurul orei 12.20, polițiștii rutieri au observat în trafic un autoturism al cărui mod de deplasare a atras atenția, motiv pentru care au pornit în urmărirea acestuia. L-au oprit, pentru control, pe strada Emil Racoviță din municipiul Alba Iulia. La volanul acestuia a fost identificat un tânăr de 23 de ani, din municipiul Sebeș.

În urma testării cu aparatura din dotare, rezultatul a fost pozitiv privind posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței substanțelor interzise în organism.

La data de 23 martie 2026, rezultatele transmise de Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Cercetările sunt continuate.

