Ştirea zilei

Urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia: Tânăr de 23 de ani, din Sebeș, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat drogat la volan

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

De

Târgul Grădinarului

Un tânăr de 23 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive după o urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.

La data de 22 martie 2026, în jurul orei 12.20, polițiștii rutieri au observat în trafic un autoturism al cărui mod de deplasare a atras atenția, motiv pentru care au pornit în urmărirea acestuia. L-au oprit, pentru control, pe strada Emil Racoviță din municipiul Alba Iulia. La volanul acestuia a fost identificat un tânăr de 23 de ani, din municipiul Sebeș.

În urma testării cu aparatura din dotare, rezultatul a fost pozitiv privind posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței substanțelor interzise în organism.

La data de 23 martie 2026, rezultatele transmise de Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 martie 2026

De

Muncitorii de la Prebet Aiud au înterupt din nou lucrul marți, 24 martie 2026. Restanțele la plata drepturilor salariale i-au determinat iar pe salariați să recurgă la un asemenea gest. Muncitorii din schimbul întâi au protestat aproximativ […]

Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT la Sântimbru: Albaiulian de 63 de ani rănit, după coliziunea dintre două TIR-uri

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

24 martie 2026

De

ACCIDENT la Sântimbru: Albaiulian de 63 de ani rănit, după coliziunea dintre două TIR-uri Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit în dimineața zilei de marți, 24 martie 2026 pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Sântimbru. „În accident sunt implicate 2 TIR-uri. O persoană necesită […]

Ştirea zilei

VIDEO | Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și pensionari

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

23 martie 2026

De

Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și pensionari Autobuzele electrice și bicicletele din Aiud ar urma să fie date în folosință până la sfârșitul lunii iunie 2026, potrivit primarului Dragoș Crișan. Proiectul a ajuns la o valoare de peste 67 de milioane […]

