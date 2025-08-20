UPDATE | Cum s-a întâmplat accidentul de la Lupșa: O femeie a fost rănită și a ajuns la spital

Rămâi conectat

Polițiștii rutieri au finalizat cercetarea la fața locului și au stabilit cu exactitate cauzele accidentului de la Lupșa, în care o femeie a fost rănită

Astăzi, în jurul amiezii, o șoferiță în vârstă de 35 de ani, din Câmpeni, a pierdut controlul direcției de deplasare și a făcut accident. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de prim ajutor.

Mai exact, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, la kilometrul 90+400 metri, pe un sector de drum în curbă, șoferița a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un zid de beton.

În urma impactului, femeia a rămas captivă în autoturism, fiind nevoie de intervenția pompierilor ISU. După extragerea ei, medicii au stabilit că aceasta a suferit leziuni corporale și au transportat-o la spital.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

