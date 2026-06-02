FOTO | Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate
Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate
O elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia a obținut premiul I la faza județeană a Sesiunii de referate și comunicări ale elevilor, la disciplina istorie și s-a calificat la etapa națională. Tema lucrării a fost statutul femeii în societate.
Elev caporal Irina Pop, clasa a XI-a, a obținut Premiul I la etapa județeană a Sesiunii de referate și comunicări ale elevilor, la disciplina istorie, cu o lucrare care reflectă pasiunea ei pentru cercetare, munca susținută și dorința permanentă de cunoaștere.
Irina a analizat din punct de vedere sociologic evoluția statutului femeii în societate, iar dedicarea cu care a pregătit lucrarea i-a adus nu doar Premiul I ci și calificarea la etapa națională a acestei sesiuni, reușită obținută sub coordonarea profesorului de istorie Dan Anca.
„Participarea la concursul de referate şi comunicări ştiinţifice a reprezentat pentru mine atât o provocare, cât și o oportunitate de a-mi îmbogăți cultura generală. Am avut ocazia să îmbin arta vorbitului în public cu o temă care mă fascinează încă de la începutul liceului: Statutul femeii în societate, mai exact, statutul femeii în prezent comparat cu statutul acesteia în perioadele importante ale secolului XX.
Lucrarea mea a presupus nu doar o prezentare a subiectului, ci și o analiză sociologică, prin care am încercat să înțeleg și să evidențiez transformările majore în procesul de emanciparea a femeii în România. Obținerea Premiul I reprezintă pentru mine o realizare deosebită, ce reflectă atât munca și pasiunea investite în pregătirea lucrării, cât și dorința mea de a expune acest subiect”, a spus Irina.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice
Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice Comerțul exterior al județului Alba a înregistrat, primele două luni ale anului 2026, scăderi ale exporturilor și creșteri ale importurilor, potrivit datelor oficiale transmise de Institutul de Statistică Alba. În luna februarie 2026, la nivelul județului Alba s-au […]
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 25 – 29 mai 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 4.500 de lei și au acordat 25 de avertismente în urma controalelor efectuate. […]
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 2 iunie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv ,,Avem multe cereri […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției Șeful Statului Major al Apărării, generalul...
VIDEO | Transfăgărășanul, tot mai aproape de momentul redeschiderii pe sectorul de mare altitudine: „Mult a fost, puțin a mai rămas!”
Transfăgărășanul, tot mai aproape de momentul redeschiderii pe sectorul de mare altitudine: „Mult a fost, puțin a mai rămas!” Transfăgărășanul...
Știrea Zilei
VIDEO | Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării
Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării Magistrații din Alba...
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste...
Curier Județean
FOTO | Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate
Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina...
Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice
Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice Comerțul exterior al...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...