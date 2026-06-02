Curier Județean

FOTO | Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate

Ioana Oprean

acum 2 ore

O elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia a obținut premiul I la faza județeană a Sesiunii de referate și comunicări ale elevilor, la disciplina istorie și s-a calificat la etapa națională. Tema lucrării a fost statutul femeii în societate.

Elev caporal Irina Pop, clasa a XI-a, a obținut Premiul I la etapa județeană a Sesiunii de referate și comunicări ale elevilor, la disciplina istorie, cu o lucrare care reflectă pasiunea ei pentru cercetare, munca susținută și dorința permanentă de cunoaștere.

Irina a analizat din punct de vedere sociologic evoluția statutului femeii în societate, iar dedicarea cu care a pregătit lucrarea i-a adus nu doar Premiul I ci și calificarea la etapa națională a acestei sesiuni, reușită obținută sub coordonarea profesorului de istorie Dan Anca.

„Participarea la concursul de referate şi comunicări ştiinţifice a reprezentat pentru mine atât o provocare, cât și o oportunitate de a-mi îmbogăți cultura generală. Am avut ocazia să îmbin arta vorbitului în public cu o temă care mă fascinează încă de la începutul liceului: Statutul femeii în societate, mai exact, statutul femeii în prezent comparat cu statutul acesteia în perioadele importante ale secolului XX.

Lucrarea mea a presupus nu doar o prezentare a subiectului, ci și o analiză sociologică, prin care am încercat să înțeleg și să evidențiez transformările majore în procesul de emanciparea a femeii în România. Obținerea Premiul I reprezintă pentru mine o realizare deosebită, ce reflectă atât munca și pasiunea investite în pregătirea lucrării, cât și dorința mea de a expune acest subiect”, a spus Irina.

