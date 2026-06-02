Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice

Comerțul exterior al județului Alba a înregistrat, primele două luni ale anului 2026, scăderi ale exporturilor și creșteri ale importurilor, potrivit datelor oficiale transmise de Institutul de Statistică Alba.

În luna februarie 2026, la nivelul județului Alba s-au realizat exporturi în valoare de 285.537 mii euro, reprezentând 3,6% din totalul exporturilor la nivel național (7.959.121 mii euro), în creștere cu 22,5% față de exporturile realizate în luna anterioară și în scădere cu 6,0% față de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2025. Valoarea importurilor efectuate în luna februarie 2026 a fost de 272595 mii euro, reprezentând 2,6% din totalul importurilor la nivel național (10383348 mii euro), în creștere cu 9,1% față de cele realizate în luna anterioară și cu 8,5% față de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2025. În luna februarie soldul FOB/CIF a înregistrat valoare pozitivă (12942 mii euro).

În perioada 1.01-28.02.2026, comparativ cu perioada similară din anul anterior, valoarea exporturilor a scăzut cu 19035 mii euro (-3,5%), iar valoarea importurilor a crescut cu 63680 mii euro (+13,9%). Valoarea exporturilor realizate în județul Alba, în această perioadă (518664 mii euro), reprezintă 3,5% din totalul exporturilor la nivel național (14853663 mii euro), iar valoarea importurilor efectuate (522349 mii euro), reprezintă 2,7% din totalul importurilor la nivel național (19631367 mii euro).

Analizând structura exporturilor în perioada 1.I-28.II.2026 pe principalele grupe de mărfuri, se remarcă o pondere mai mare a următoarelor grupe: mijloace și materiale de transport (55,2%), mașini, aparate și echipamente electrice (13,8%), produse din lemn, exclusiv mobilier (9,2%), produse minerale (4,2). Comparativ cu februarie 2025, la secțiunile cu pondere de peste 3% s-a înregistrat scădere la mijloace și materiale de transport (-10,8%) și produse din lemn, exclusiv mobilier (-6,1%), iar creștere se înregistrează la mașini, aparate și echipamente electrice (+37,9%) și produse minerale (+4,2).

Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în total sunt deținute de următoarele secțiuni din Nomenclatorul Combinat: mijloace și materiale de transport (44,7%), mașini, aparate și echipamente electrice (25,6%), instrumente și aparate optice, fotografice, ceasornicărie (5,1%), metale comune și articole din acestea (4,3%), hârtie, carton și articole din acestea (3,4%). Creșteri ale importurilor față de perioada corespunzătoare din anul anterior se înregistrează la secțiunile: mașini, aparate și echipamente electrice (+42,7%), hârtie, carton și articole din acestea (+22,0%), mijloace și materiale de transport (+14,2%), instrumente și aparate optice, fotografice, ceasornicărie (+12,9%), iar scăderi la metale comune și articole din acestea (-27,2%).

În perioada 1.I-28.II.2026, soldul operațiunilor de comerț exterior a fost negativ, în valoare de 3685 mii euro, soldul operațiunilor de comerț exterior înregistrat în perioada similară din anul 2025 fiind pozitiv (79030 mii euro). Cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operațiunilor de comerț exterior s-au înregistrat la următoarele secțiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: mijloace și materiale de transport (+52591 mii euro), produse din lemn, exclusiv mobilier (+39881 mii euro), produse minerale (+17602 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment (+9493 mii euro), mărfuri și articole diverse (+6409 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operațiunilor de comerț exterior s-au înregistrat la următoarele secțiuni: mașini, aparate și echipamente electrice (-62198 mii euro), metale comune și articole din metal (-18851 mii euro), instrumente și aparate optice, fotografice, ceasornicărie (-13278 mii euro), produse chimice (-12578 mii euro), hârtie, carton și articole din acestea (-10072 mii euro).

Clasamentul valoric al județelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor și a importurilor realizate în perioada 1.I-28.II.2026, situează județul Alba pe locul 8 la exporturi și locul 9 la importuri.

Principalii parteneri de relații internaționale ai județului, după ponderea în valoarea totală a exporturilor și importurilor, au fost:

la export: Germania (59,8%), Italia (8,3%), Franța (5,6%);

la import: Germania (58,3%), Ungaria (10,0%), Italia (5,5%).

