VIDEO | Transfăgărășanul, tot mai aproape de momentul redeschiderii pe sectorul de mare altitudine: „Mult a fost, puțin a mai rămas!”

Transfăgărășanul, tot mai aproape de momentul redeschiderii pe sectorul de mare altitudine: „Mult a fost, puțin a mai rămas!”

„Continuăm cu toate forțele deszăpezirea de pe Transfăgărășan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiții de siguranță”, a anunțat DRDP Brașov în după amiaza zilei de merți, 2 iunie 2026.

„Mult a fost, puțin a mai rămas!”, au precizat reprezentanții DRDP Brașov.

Transfăgărășanul (DN7C) este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, traversând Munții Făgăraș și legând sudul țării de Transilvania. Traseul este renumit pentru serpentinele spectaculoase, Lacul Bâlea și peisajele alpine impresionante.

Iarna, circulația este închisă pe sectorul montan dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă (aprox. km 104–130,8), din cauza zăpezii, viscolului, riscului de avalanșe și altor fenomene periculoase specifice altitudinilor mari.

