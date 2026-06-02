Avertisment transmis de ONU: Trebuie să ne pregătim pentru El Niño. Ar urma să fie cel mai puternic din ultimele decenii

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) avertizează că un nou episod al fenomenului El Niño ar putea debuta în următoarele săptămâni, cu o probabilitate de 80% în perioada iunie–august.

Specialiștii atrag atenția că acest fenomen ar putea amplifica temperaturile globale și riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme.

Temperaturile „excepţional de ridicate” ale apelor din Pacificul tropical favorizează condiţiile de formare a unui episod El Niño care „ar urma să influenţeze regimurile de temperatură şi precipitaţii la scară globală”, potrivit ONU, scrie News.ro

OMM estimează astfel o probabilitate de 80% ca un episod El Niño să se producă „între iunie şi august 2026”.

„Probabilităţile ca acest episod să se menţină cel puţin până în noiembrie se apropie sau depăşesc 90%”, adaugă organizaţia, estimând un „episod cel puţin moderat, chiar puternic”.

Ultimul episod, din 2023 şi 2024, a făcut din aceşti ani cei mai calzi înregistraţi vreodată.

Între sfârşitul lunii aprilie şi mijlocul lunii mai, temperatura suprafeţei mării în partea central-estică a Pacificului ecuatorial s-a apropiat de pragurile caracteristice acestui fenomen, o creştere alimentată de temperaturi „excepţional de ridicate” sub suprafaţă, depăşind cu peste 6 °C valorile normale pentru această perioadă a anului, notează OMM.

În acelaşi timp, valorile indicelui de oscilaţie australă, care este componenta atmosferică a El Niño, „se potrivesc” cu apariţia condiţiilor necesare pentru manifestarea fenomenului, adaugă organizaţia.

„Trebuie să ne pregătim pentru un episod El Niño potenţial puternic, care va agrava seceta şi ploile abundente şi va creşte riscul de valuri de căldură atât pe uscat, cât şi în oceane”, a avertizat secretarul general al OMM, Celeste Saulo, citată într-un comunicat.

Ce este ,,super” El Niño

În trecut, OMM a indicat, de asemenea, că „fenomenele climatice la scară largă de origine naturală, precum El Niño şi La Niña, se înscriu într-un context mai larg al schimbărilor climatice de origine antropică”.

Oamenii de ştiinţă se tem că efectele combinate ale fenomenului El Niño şi ale schimbărilor climatice provocate de om ar putea modifica radical condiţiile meteorologice la nivel mondial.

Mai multe prognoze ale agenţiilor meteorologice naţionale sugerează, de asemenea, că ar putea deveni unul dintre cele mai puternice fenomene înregistrate vreodată – un posibil aşa-numit „super” El Niño.

