UPDATE VIDEO FOTO | Accident GRAV în satul Lupșa: o mașină s-a răsturnat iar o persoană a rămas încarcerată
Un accident GRAV s-a produs în urmă cu puțin timp, în satul Lupșa. O mașină scăpată de sub control s-a răsturnat, iar o persoană a rămas încarcerată
Pompieri ISU ai stației Câmpeni intervin de urgență pentru acordarea de prim ajutor medical. Din primele informații, în urma impactului, o persoană a rămas captivă între fiarele contorsionate.
Cei care au sunat la 112 au transmis dispecerului faptul că, persoana captivă în autoturism ar fi fost rănită grav, fiind în stare de inconștiență.
La fața locului intervin următoarele forțe ISU: o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD.
UPDATE | Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. Din autoturismul implicat în accident a fost extrasă o persoană de sex feminin, conștientă, cooperantă. Aceasta a fost preluată de către echipajul SMURD.
