UPDATE FOTO VIDEO| Inundații în județul Alba: Pompierii militari intervin de mai mult de 24 de ore pentru înlăturarea efectelor viiturilor

Pompierii militari albaiulieni intervin de mai bine de 24 de ore, pe raza județului Alba pentru înlăturarea efectelor negative cauzate de inundații.



Pana la momentul actual au fost afectate:

– 27 case,

-145 gospodării,

– 8 operatori economici,

– 7 străzi,

-2 poduri colmatate.

118 pompieri militari și voluntari SVSU au intervenit cu 20 autospeciale de intervenție și peste 5 motopompe remorcabile și 20 motopompe transportabile pentru extragerea apei din gospodării, operatori economici și decolmatarea zonelor afectate.

Intervențiile pentru înlăturarea efectelor negative produse de inundații continuă și în decursul zilei de astazi.

ISU ALBA

UPDATE: Zone afectate de inundații până la momentul actual în jud. Alba:

mun. Alba Iulia, mun. Sebeș, mun. Aiud, com. Galda de Jos, loc. Vințu de Jos, com Ciugud, loc. Întregalde, com. Șpring, loc. Benic, loc. Bucium.