Unul din patru copii din România practică jocuri de noroc. Asociație: „Cu cât începi mai devreme dependența devine mai puternică”
Directorul de comunicare al Asociaţiei Aliat pentru Sănătate Mintală, Oana Crăciun, vicepreşedinte Aliat, a declara că nu există statistici recente cu privire la numărul persoanelor dependente de jocurile de noroc, însă, un studiu realizat în urmă cu zece ani, arăta că sunt 1.100.000 de jucători, iar 200.000 ar avea o anumită dependenţă de aceste jocuri.
Oana Crăciun a precizat că datele arată şi că a crescut numărul copiilor care practică jocurile de noroc.
”Am făcut acest studiu prin care am vrut să vedem cum arată politicile de gambling în România, în ce măsură statul reuşeşte sau nu – mai mult nu, din păcate, a relevat acest studiul – reuşeste prin politicile sale să protejeze populaţia de ceea ce înseamnă dependenţa de gambling”, a declarat Oana Crăciun, vineri, 17 aprilie 2026, la Medika TV, potrivit News.ro.
”Există statistici care vin mai degrabă din zona de financiar sau din zona industriei de jocuri de noroc, care ne arată că există aproximativ 1.100.000 de jucători de noroc. Ne arată şi că există aproximativ 200.000 de persoane care ar avea o problemă de dependenţă, dar aceasta este o cifră foarte veche, de aproape 10 ani. Nu mai avem nimic actualizat. Nu ştim efectiv la nivel naţional”, a precizat Oana Crăciun.
Potrivit unui studiu din anul 2025, românii au cheltuit 11 miliarde de lei doar în mediul online pe jocuri de noroc.
Vicepreşedintele Asociaţiei Aliat pentru Sănătate Mintală a prezentat datele unui studiu al Salvaţi Copii privind jocurile de noroc în rândul minorilor.
”Sigur că riscul este mai mare şi, mai mult decât atât, ca în orice dependenţă, cu cât începi mai devreme, cu când intri mai devreme în dependenţă, poate este mai puternică dependenţа. Şi acum vorbim la nivelul copiilor. Ultimul studiu e făcut chiar de cei de la Salvaţi Copii. Unul din patru copii joacă la jocuri de noroc. Despre ce vorbim? Unul din patru copii. Nouă ni s-a părut, când am văzut statistica asta, ştiam că se întâmplă asta, dar noi când am văzut statistica am rămas uimiţi. Am zis, bun, deci este clar că este un fenomen tolerat la nivel social, pentru că legislaţia este foarte clară”, a mai afirmat Oana Crăciun.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
AUR, prima poziție în intenția de vot a românilor la nivel național, la un scor dublu față de următorul clasat. Care este situația în județul Alba
AUR, prima poziție în intenția de vot a românilor la nivel național, la un scor dublu față de următorul clasat. Care este situația în județul Alba AUR ocupă prima poziție în intenția de vot a românilor la nivel național, la un scor dublu față de următorul clasat. În Alba, aproape 37% din locuitori ar vota […]
ANAF a luat în vizor românii de pe Airbnb și Booking. Într-un județ au fost găsite 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate
ANAF a luat în vizor românii de pe Airbnb și Booking. Într-un județ au fost găsite 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat vineri că instituția are acces la informațiile furnizate de platformele online de cazare Airbnb și Booking și că au fost demarate controale în cazul persoanelor fizice […]
Ministerul Apărării Naționale, referitor la Ordinele de chemare la mobilizare: ,,Acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, doar în situații reale”
Ministerul Apărării Naționale, referitor la Ordinele de chemare la mobilizare: ,,Acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, doar în situații reale” Ministerul Apărării Naționale a transmis precizări privind procedurile administrative aplicate cetățenilor care au statut de rezervist. MApN a explicat că ordinele de chemare la mobilizare sunt documente tipizate, prevăzute de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
