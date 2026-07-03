UNTOLD deschide investițiile pentru public și își accelerează expansiunea globală

Grupul românesc de entertainment UNTOLD intră într-o nouă etapă de dezvoltare internațională și oferă publicului oportunitatea de a investi în companie, prin platforma SeedBlink. Peste 9 milioane de euro sunt deja angajați ca investiție, potrivit reprezentanților companiei.

După ce a devenit unul dintre cele mai cunoscute branduri de festival din lume, UNTOLD își propune să devină unul dintre cei mai importanți jucători din industria globală de live entertainment. Strategia pe termen lung vizează dezvoltarea unei rețele internaționale de minimum 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment, cu prezență în peste 30 de țări.

Brandul UNTOLD s-a construit în jurul festivalului de la Cluj-Napoca, ajuns în acest an la cea de-a 11-a ediție, și s-a consolidat la nivel internațional prin proiectul UNTOLD Dubai. Lansarea festivalului din Emiratele Arabe Unite a inclus și un moment spectaculos: show-ul susținut de Armin van Buuren pe Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

UNTOLD se extinde în America Latină din 2027

În următorii cinci ani, UNTOLD vizează accelerarea expansiunii globale prin noi festivaluri și parteneriate strategice pe mai multe continente. Următoarea extindere confirmată va avea loc în Columbia, unde un nou festival UNTOLD este programat să înceapă din 2027.

În paralel, compania poartă discuții pentru proiecte în Brazilia, dar și în alte piețe importante, precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia.

Un rol important în această strategie îl are proiectul UNTOLD Dubai, realizat în baza unui parteneriat pe termen lung cu Guvernul Dubaiului și Dubai Parks and Resorts. Totodată, grupul continuă dezvoltarea festivalului de la Cluj-Napoca și consolidarea proiectului Kapital, lansat în București în 2025. Prin campania de pe SeedBlink, UNTOLD oferă investitorilor individuali, fanilor festivalului și celor interesați de economia creativă posibilitatea de a participa la dezvoltarea unui brand românesc cu ambiții globale.

„UNTOLD a demonstrat că un brand creat în România poate concura la cel mai înalt nivel pe scena globală. Astăzi intrăm într-o nouă etapă, în care construim un grup internațional de entertainment și oferim comunității care ne-a susținut de-a lungul anilor oportunitatea de a participa activ la această creștere și poveste de succes. UNTOLD are șansa reală de a deveni următorul Unicorn românesc”, a declarat Bogdan Buta, fondator și CEO al UNTOLD UNIVERSE.

Persoanele interesate pot afla mai multe informații despre oportunitatea de investiție și condițiile campaniei pe platforma dedicată invest.untold.com. Prima rundă de investiții va fi deschisă începând cu 8 iulie și va fi disponibilă exclusiv persoanelor înregistrate în prealabil.

Lucian Danciu

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