UNTOLD 2026 intră în linie dreaptă: 100 de zile până la ediția ONE. Fanii pot vota festivalul în Top 100 mondial

Dan HENEGAR

acum 45 de minute

Mai sunt fix 100 de zile până când UNTOLD Festival își deschide porțile pentru o nouă eră – ediția UNTOLD ONE, programată între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca.

Citește și: Superstarul britanic Lewis Capaldi aduce emoția pop pe scena UNTOLD 2026

Votează UNTOLD Festival în clasamentul realizat de DJ Mag și susține festivalul României în elita mondială!

 

Evenimentul aduce în fața publicului un lineup spectaculos, cu artiști internaționali de top precum Zara Larsson, Sting, Lewis Capaldi, Flo Rida și Swae Lee, alături de nume importante din zona electronică precum Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso și James Hype. Clasat în ultimii ani în topul mondial al festivalurilor, UNTOLD continuă să confirme statutul de eveniment global, fiind prezent în topuri alături de Tomorrowland și Ultra Music Festival și devansând producții celebre precum Coachella, EDC Las Vegas, Glastonbury Festival sau Burning Man.

Cu peste 420.000 de participanți anual, veniți din peste 150 de țări, festivalul organizat la Cluj-Napoca a devenit un adevărat fenomen cultural, cu impact major asupra turismului și economiei locale. Ediția din această vară marchează începutul unei noi etape pentru UNTOLD, după aniversarea de 10 ani din 2025. În același timp, experiența festivalului se extinde și în mediul digital, prin prezența pe Apple Music, unde fanii pot asculta mixuri speciale semnate de artiști precum Armin van Buuren, Alok, Steve Angello și Tujamo.

România are din nou șansa să rămână în topul mondial al marilor festivaluri, iar fanii pot contribui direct prin votul lor și prin participarea la una dintre cele mai așteptate ediții UNTOLD.

Lucian DANCIU

Electric Castle 2026 aduce peste 200 de artiști la Bonțida. The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, în capul afișului

Dan HENEGAR

Publicat

acum o săptămână

în

21 aprilie 2026

De

Electric Castle 2026 aduce peste 200 de artiști la Bonțida. The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, în capul afișului Organizatorii Electric Castle 2026 au anunțat lineup-ul complet al ediției din acest an, care va avea loc între 16 și 19 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonțida. Peste 200 de artiști vor urca pe […]

Citește mai mult

De la ce provine dependența de mâncare. Medic nutriționist: Nu este vina voastră, industria alimentară apelează la strategii de producție care ne fac să consumăm mai mult

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 luni

în

5 februarie 2026

De

De la ce provine dependența de mâncare. Medic nutriționist: Nu este vina voastră, industria alimentară apelează la strategii de producție care ne fac să consumăm mai mult Dependența de mâncare își are originea în produsele ultraprocesate, create în adevărate „laboratoare de chimie” pentru a fi greu de refuzat, prin combinații hipercalorice de sare, zahăr și […]

Citește mai mult

Cât de mult îngrașă cozonacul? Cum știi care este porția corectă. Sfaturile Mihaelei Bilic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 luni

în

26 decembrie 2025

De

Cât de mult îngrașă cozonacul? Cum știi care este porția corectă. Sfaturile Mihaelei Bilic Cozonacul, nelipsit de pe mesele de Crăciun, este la fel de delicios pe cât poate fi de problematic pentru siluetă și pentru indicele glicemic. Totuși, poate fi savurat fără mustrări de conștiință dacă respectăm câteva recomandări simple. Nutriționistul Mihael Bilic explică […]

Citește mai mult