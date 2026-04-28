UNTOLD 2026 intră în linie dreaptă: 100 de zile până la ediția ONE. Fanii pot vota festivalul în Top 100 mondial
Mai sunt fix 100 de zile până când UNTOLD Festival își deschide porțile pentru o nouă eră – ediția UNTOLD ONE, programată între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca.
Evenimentul aduce în fața publicului un lineup spectaculos, cu artiști internaționali de top precum Zara Larsson, Sting, Lewis Capaldi, Flo Rida și Swae Lee, alături de nume importante din zona electronică precum Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso și James Hype. Clasat în ultimii ani în topul mondial al festivalurilor, UNTOLD continuă să confirme statutul de eveniment global, fiind prezent în topuri alături de Tomorrowland și Ultra Music Festival și devansând producții celebre precum Coachella, EDC Las Vegas, Glastonbury Festival sau Burning Man.
Cu peste 420.000 de participanți anual, veniți din peste 150 de țări, festivalul organizat la Cluj-Napoca a devenit un adevărat fenomen cultural, cu impact major asupra turismului și economiei locale. Ediția din această vară marchează începutul unei noi etape pentru UNTOLD, după aniversarea de 10 ani din 2025. În același timp, experiența festivalului se extinde și în mediul digital, prin prezența pe Apple Music, unde fanii pot asculta mixuri speciale semnate de artiști precum Armin van Buuren, Alok, Steve Angello și Tujamo.
România are din nou șansa să rămână în topul mondial al marilor festivaluri, iar fanii pot contribui direct prin votul lor și prin participarea la una dintre cele mai așteptate ediții UNTOLD.
Lucian DANCIU
