Curier Județean

Foto | Apeductul vechi de peste un secol dintr-un oraș din Alba nu va mai fi demolat: Decizie de ultimă oră

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Apeductul vechi de peste un secol dintr-un oraș din Alba nu va mai fi demolat: Decizie de ultimă oră

Apeductul vechi de peste un secol din Parcul Arini din Sebeș nu va mai  fi demolat.

Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Sebeș, desfășurată luni, 17 august 2026 a fost luată decizia de a se renunța la ideea demolării apeductului din Parcul Arini.

Construcția va fi păstrată, însă accesul publicului la apeduct va fi restricționat.

Apeductul urmează să fie protejat printr-un gard, pentru a se preveni accesul neautorizat și eventualele incidente.

Astfel, apeductul din Parcul Arini rămâne în peisajul orașului Sebeș, după ce varianta demolării sale a fost abandonată.

O procedură de contractare prin licitație publică a lucrărilor de demolare a fost lansată de către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș în 13 august 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), fiind, însă, la scurt timp, anulată.

Apeductul este o construcție din beton și beton armat amplasată în intravilanul municipiului Sebeș, în zona Parcului Arini, pe un teren de aproximativ 12.730 de metri pătrați. Anul exact al construirii nu este cunoscut, însă informațiile disponibile indică anul 1906.

Construcția ar fi făcut parte din sistemul de aducțiune a apei către Uzina Electrică Sebeș și ar fi contribuit, în perioada respectivă, la alimentarea centralei și implicit la asigurarea iluminatului public al municipiului.

O expertiză tehnică realizată de specialiști și actualizată în 2025 a recomandat demolarea apeductului. Consiliul Local Sebeș a aprobat anterior, prin HCL nr. 180/2026, demolarea construcției.

sursa info: Nicoleta Lemeny (Radio Star Sebeș) / Facebook

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Video | După 2 luni de blocaj, transportul public din Alba Iulia s-a reluat din punctul în care a fost abandonat. Viceprimar: „Sumele care sunt în litigiu rămân în litigiu”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

17 august 2026

De

După 2 luni de blocaj, transportul public din Alba Iulia s-a reluat din punctul în care a fost abandonat. Viceprimar: „Sumele care sunt în litigiu rămân în litigiu” Transportul public din Alba Iulia s-a reluat, luni, 17 august 2026, după două luni de blocaj. Asta după ce fost semnată o nouă convenție între Primăria Alba […]

Citește mai mult

Curier Județean

Galele Mamut Folk de la Alba Iulia au fost anulate: Care este motivul comunicat de organizatori

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

17 august 2026

De

Galele Mamut Folk de la Alba Iulia au fost anulate: Care este motivul comunicat de organizatori Galele Mamut Folk, programate în 22 și 23 august la Alba Iulia, la Panoramic View, au fost anulate, au anunțat, luni, 17 august 2026, organizatorii.  „Cu regret vă informăm că, în urma interesului extrem de scăzut manifestat de publicul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

17 august 2026

De

Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba. Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea […]

Citește mai mult