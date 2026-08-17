Foto | Apeductul vechi de peste un secol dintr-un oraș din Alba nu va mai fi demolat: Decizie de ultimă oră

Apeductul vechi de peste un secol dintr-un oraș din Alba nu va mai fi demolat: Decizie de ultimă oră

Apeductul vechi de peste un secol din Parcul Arini din Sebeș nu va mai fi demolat.

Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Sebeș, desfășurată luni, 17 august 2026 a fost luată decizia de a se renunța la ideea demolării apeductului din Parcul Arini.

Construcția va fi păstrată, însă accesul publicului la apeduct va fi restricționat.

Apeductul urmează să fie protejat printr-un gard, pentru a se preveni accesul neautorizat și eventualele incidente.

Astfel, apeductul din Parcul Arini rămâne în peisajul orașului Sebeș, după ce varianta demolării sale a fost abandonată.

O procedură de contractare prin licitație publică a lucrărilor de demolare a fost lansată de către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș în 13 august 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), fiind, însă, la scurt timp, anulată.

Apeductul este o construcție din beton și beton armat amplasată în intravilanul municipiului Sebeș, în zona Parcului Arini, pe un teren de aproximativ 12.730 de metri pătrați. Anul exact al construirii nu este cunoscut, însă informațiile disponibile indică anul 1906.

Construcția ar fi făcut parte din sistemul de aducțiune a apei către Uzina Electrică Sebeș și ar fi contribuit, în perioada respectivă, la alimentarea centralei și implicit la asigurarea iluminatului public al municipiului.

O expertiză tehnică realizată de specialiști și actualizată în 2025 a recomandat demolarea apeductului. Consiliul Local Sebeș a aprobat anterior, prin HCL nr. 180/2026, demolarea construcției.

sursa info: Nicoleta Lemeny (Radio Star Sebeș) / Facebook

foto: arhivă

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