UNTOLD 2026 și-a anunțat line-up-ul final
UNTOLD 2026 și-a anunțat line-up-ul final | Evenimentul va avea loc între 6 și 9 august la Cluj-Napoca
UNTOLD anunță line-up-ul final pentru cea de-a unsprezecea ediție a festivalului, care va avea loc între 6 și 9 august 2026, la Cluj-Napoca.
Noi artiști importanți se alătură celor peste 200 de nume deja anunțate, printre care Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo-Rida, Kygo, The Chainsmokers, Martin Garrix și Carl Cox.
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MEDUZA 3Live, în premieră în România
Printre cele mai importante noutăți se numără o premieră pentru România: MEDUZA 3Live, show-ul trio-ului italian format din Luca De Gregorio, Mattia Vitale și Simone Giani, va putea fi văzut pentru prima dată în țara noastră, pe Mainstage-ul UNTOLD. MEDUZA s-a remarcat la nivel internațional printr-un sound aflat la granița dintre house, deep house și sensibilitate melodică, aducând energia clubului în mainstream-ul global. Succesul piesei „Piece Of Your Heart” a marcat ascensiunea rapidă a proiectului, consolidată ulterior prin lansări precum „Lose Control” și „Paradise”, dar și prin colaborări cu artiști internaționali. Tot în line-up-ul final se regăsește și BBNO$, care vine pentru prima dată la UNTOLD, pe scena Alchemy. Cunoscut pentru stilul său umoristic, versurile ironice și prezența puternică pe platforme precum TikTok și YouTube, rapperul canadian va aduce la Cluj piese precum „Lalala”, „Edamame” și „it boy”. Alan Walker, unul dintre cei mai iubiți DJ din lume, revine la UNTOLD. Artistul este cunoscut pentru piese precum „Faded” și „Alone”, dar și pentru show-urile construite în jurul unei identități vizuale puternice. Solomun, unul dintre cei mai apreciați DJ și producători din scena house și techno internațională, revine la Galaxy, la UNTOLD, cu un set special.
UNTOLD continuă parteneriatul cu ZAMNA
UNTOLD continuă și parteneriatul cu ZAMNA, început în cadrul UNTOLD Dubai, în 2025. Brandul internațional va fi prezent și la Cluj, unde va avea un takeover vineri. ZAMNA este un concept de festival născut în 2017, în jungla din Tulum, Mexic, și este cunoscut pentru combinația dintre natură, producții vizuale spectaculoase și muzică house, techno și melodic techno.
Joi, 6 august, fanii UNTOLD îl vor vedea pe Sting pe Mainstage, alături de The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. Tot joi, Carl Cox revine la scena Galaxy, iar la Alchemy vor urca Gramatik, Grasu XXL și Marko Glass ft. Bvcovia.
Vineri, Zara Larsson va urca pe Mainstage, alături de Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya. La Galaxy sunt programați Gordo și Maceo Plex, iar la Alchemy vor ajunge Pendulum și Erika Isac.
Sâmbătă, Lewis Capaldi va susține primul său concert în România, pe Mainstage-ul UNTOLD. În aceeași zi vor mai urca pe scenă Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. La Galaxy sunt anunțați Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati, iar Denzel Curry vine pentru prima dată la UNTOLD, pe scena Alchemy.
Duminică, pe Mainstage vor urca Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB și Padre Guilherme. La Galaxy, fanii techno se vor întâlni cu MRAK, Jamie Jones și Sara Landry, iar la Alchemy vor avea loc show-uri susținute de Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava.
Line-up-ul complet al scenelor Daydreaming, Time, Retro Fantesia, Tramvai și Soul Circle este disponibil pe site-ul untold.com.
UNTOLD ONE va avea loc între 6 și 9 august 2026, la Cluj-Napoca.
Lucian Danciu
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