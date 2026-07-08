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Anunț de ultimă oră făcut de Ministrul interimar al Educaţiei despre rezultatele finale de la Evaluarea Națională: ,,O scădere semnificativă comparativ cu anul 2025”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Anunț de ultimă oră făcut de Ministrul interimar al Educaţiei despre rezultatele finale de la Evaluarea Națională: ,,O scădere semnificativă comparativ cu anul 2025”

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Damian, a publicat un mesaj pe Facebook după reevaluarea lucrărilor a căror notare inițială a fost contestată la Evaluarea Națională.

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Mihai Damian a transmis că peste 4.000 de lucrări au avut notele modificate prin scădere, iar mai mult de 1.200 au rămas nemodificate. Un număr de 8.696 de lucrări au primit o notă mai mare în urma reevaluării. 

Ministrul interimar al Educaţiei despre rezultatele finale de la Evaluarea Națională: ,,O scădere semnificativă comparativ cu anul 2025”

,,Reevaluarea lucrărilor a căror notare inițială a fost contestată la Evaluarea Națională a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări. Pentru 4.265 de lucrări notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări notele au rămas nemodificate.

În graficul alăturat se poate analiza distribuția diferențelor dintre nota inițială și nota finală la matematică. În cazul a 98,85% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 778 dintre lucrări nota inițială nu s-a modificat.

P.S. Au fost depuse 14.176 de contestații (4,79% din numărul total de lucrări), o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul total de lucrări)”, se arată în mesajul publicat de Mihai Damian.

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