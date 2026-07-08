VIDEO | Scandal într-o unitate de cazare din Alba Iulia: Tânăr de 24 de ani, reținut de polițiști după ce a agresat un bărbat din Câmpeni

Scandal într-o unitate de cazare din Alba Iulia: Tânăr de 24 de ani, reținut de polițiști după ce a agresat un bărbat din Câmpeni

Un tânăr de 24 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut de polițiști după ce a agresat un bărbat din Câmpeni, într-o unitate de cazare din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 4/5 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, în timp ce se afla în incinta unei unități de cazare, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din orașul Câmpeni, provocându-i leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, în vederea stabilirii, cu exactitate, a cauzelor care au condus la declanșarea conflictului.

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