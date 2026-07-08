FOTO | Sondaj Poll/Int: Ilie Bolojan, PNL și AUR, marii câștigători ai crizei politice din România. Nicușor Dan stagnează

Sondaj Poll/Int: Ilie Bolojan, PNL și AUR, marii câștigători ai crizei politice din România. Nicușor Dan stagnează

Potrivit Barometrului Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic din România, condusă de Cristian Andrei, în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026, marii câștigători ai crizei politice din România sunt AUR și PNL. În ceea ce privește liderii politici, cei care au înregistrat cele mai mari creșteri sunt Ilie Bolojan, George Simion și Dominic Fritz.

AUR, pe primul loc. PNL a trecut peste PSD

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 36,4% din voturi, fiind urmat de PNL, cu 22,4%, și PSD, cu 17,9%.

USR este cotat cu 10,5%, UDMR cu 4,9%, SOS România cu 2,9%, SENS cu 1,9%, POT și PMP cu câte 1,3%, iar REPER cu 0,6%. În calculul intenției de vot nu au fost incluși respondenții care au spus că nu sunt hotărâți, 16,4%, și cei care au răspuns că nu ar vota sau nu au răspuns, 14,8%.

PNL, printre marii câștigători ai crizei politice din România

Comparativ cu luna aprilie, AUR crește ușor, de la 35,8% la 36,4%, adică un plus de 0,6 puncte procentuale. PSD avansează de la 17,2% la 17,9%, cu 0,7 puncte procentuale.

Cea mai mare creștere este însă înregistrată de PNL, care urcă de la 14,2% la 22,4%, adică un salt de 8,2 puncte procentuale. Potrivit interpretării ARP, PNL este „câștigătorul net” al ultimelor luni, atrăgând mai ales votanți anterior nehotărâți, dar și alegători de la partide mai mici, inclusiv USR și REPER. În același timp, USR scade de la 11,2% la 10,5%.

Ilie Bolojan și George Simion, cea mai mare încredere dintre liderii politici

La capitolul încredere în lideri politici, George Simion este pe primul loc, cu 35% dintre respondenți care spun că au „mai degrabă încredere” în el. Ilie Bolojan se află pe locul al doilea, cu 29,5%, urmat de Nicușor Dan, cu 24,2%.

Dominic Fritz are 20,1%, Oana Gheorghiu 17,7%, Alexandru Rogobete 15,1%, Radu Miruță 14,5%, Sorin Grindeanu 14,1%, iar Petrișor Peiu 12,7%.

La capitolul încredere în lideri politici, George Simion este pe primul loc, cu 35% dintre respondenți care spun că au „mai degrabă încredere” în el. Ilie Bolojan se află pe locul al doilea, cu 29,5%, urmat de Nicușor Dan, cu 24,2%.

Dominic Fritz are 20,1%, Oana Gheorghiu 17,7%, Alexandru Rogobete 15,1%, Radu Miruță 14,5%, Sorin Grindeanu 14,1%, iar Petrișor Peiu 12,7%.

Nicușor Dan rămâne la același nivel, 24,2%, iar Sorin Grindeanu este aproape staționar, de la 13,9% în aprilie la 14,1% în iulie.

Responsabilii pentru criza politică?

Întrebați cine este principalul responsabil pentru criza politică prelungită din ultimele luni din România, 21,7% dintre respondenți indică PSD, iar 21,4% spun că toți actorii sunt responsabili în mod egal.

Premierul Ilie Bolojan este indicat de 15,7%, iar președintele Nicușor Dan de 14,8%. AUR este considerat responsabil de 4,4%, PNL de 2,7%, USR de 1,5%, iar UDMR de 0,6%.

Alți 7,4% spun că nu au urmărit știrile, iar 9,7% răspund „nu știu”.

Concluzii: Continuă reașezarea bazinelor electorale și a sistemului de partide. Criza a energizat publicul, la fel ca la alegeri

● Barometrul Poll/Int România, valul Iulie 2026, realizat de ARP, arată că scandalul politic din ultimele luni a ridicat interesul față de politică, la fel ca într-o scurtă campanie electorală.

● Interesul față de alegeri a crescut, astfel că mai mulți nehotărâți și-au format o opțiune.

● Afluxul de votanți a favorizat partidele mari, care cresc sau staționează, în timp ce partidele mici pierd.

● PNL este câștigătorul net al ultimelor luni în intenția de vot, atrăgând mai ales votanți nehotărâți, dar și de la partidele mai mici precum USR sau REPER.

● AUR își păstrează avansul față de partidele tradiționale și primește și el un mic plus de voturi, în timp ce alte partide „protest” s-au mai stins pentru moment.

● PSD își păstrează capitalul electoral, însă are publicul cel mai dezinteresat de alegeri. Invers, votanții PNL și AUR sunt cei mai mobilizați – în caz de alegeri, ele ar fi mai avantajate de momentul politic.

● PSD continuă să fie prins între blocul populist (AUR) și noul pol de votanți PNL-USR.

● USR simte deja amenințarea de a-și pierde alegătorii în fața efectului „Bolojan”.

● O „fuziune” între bazinele PSD și AUR (nu între partide) ar forma un bloc electoral uriaș – cele două bazine electorale sunt complementare.

Metodologie:

Eșantion mixt, telefonic-online. Ponderare two-phase weighting, pe variabilele vârstă, sex, educație, mediu de rezidență, regiune, utilizare internet, vot anterior – conform datelor oficiale INS și AEP. Eroare statistică la nivel național: 2,8%. Întrebările și indicatorii de risc socio-politic din acest raport aparțin ARP, sunt pentru informare publică, nu sunt comandați de un client sau partener.

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