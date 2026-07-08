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VIDEO | Cetatea Alba Carolina, „arena” celor mai puternici pompieri din România: Forță, rezistență și adrenalină în competiția salvatorilor de elită

Ioana Oprean

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Cetatea Alba Carolina, „arena” celor mai puternici pompieri din România: Forță, rezistență și adrenalină în competiția salvatorilor de elită

Cetatea Alba Carolina găzduiește, în perioada 8–9 iulie, etapa națională a concursului „Cel mai puternic pompier”, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente dedicate pregătirii fizice și profesionale a salvatorilor militari din România.

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Competiția se desfășoară în Șanțurile Cetății, în zona Pieței Toboșarului, unde peste 80 de pompieri din inspectoratele pentru situații de urgență din întreaga țară își testează limitele în probe de forță, rezistență și îndemânare.

Participanții concurează în echipament complet de intervenție, purtând zeci de kilograme de echipament și parcurgând trasee care reproduc solicitările întâlnite în timpul misiunilor reale. Fiecare secundă contează, iar concurenții trebuie să demonstreze nu doar o condiție fizică excelentă, ci și tehnică, coordonare și capacitatea de a performa sub presiune.

Organizatorii subliniază că întrecerea nu reprezintă doar un concurs sportiv, ci o demonstrație a nivelului de pregătire pe care pompierii îl mențin pentru a interveni în cele mai dificile situații de urgență. Publicul are ocazia să urmărească de aproape probele competiției și să interacționeze cu salvatorii care, zi de zi, intervin pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor.

Evenimentul are și o puternică componentă de promovare a profesiei de pompier, oferind vizitatorilor o imagine autentică asupra antrenamentului, disciplinei și sacrificiului pe care le presupune această meserie. Competiția transformă pentru două zile Cetatea Alba Carolina într-o adevărată arenă a performanței, unde rezistența fizică și pregătirea profesională sunt puse la cea mai grea încercare.

Alba are deja o tradiție importantă în această competiție. În ultimii ani, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba au obținut rezultate remarcabile la nivel național, iar plutonierul major Ioan Popa s-a impus în repetate rânduri drept unul dintre cei mai bine pregătiți pompieri din România, câștigând de cinci ori consecutiv titlul de „Cel mai puternic pompier”.

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