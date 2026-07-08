Curier Județean

VIDEO | Accident rutier la Alba Iulia: O persoană rănită după o coliziune între două mașini în zona Piața Națiunii. Trafic îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

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VIDEO | Accident rutier la Alba Iulia: O persoană rănită după o coliziune între două mașini în zona Piața Națiunii. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc miercuri, 8 iulie 2026, în municipiul Alba Iulia. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune produsă în zona Piața Națiunii.

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Din primele informații disponibile, în urma evenimentului rutier nu au existat persoane încarcerate. Totuși, la fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă si o echipaj Terapie Intensiva Mobilă SMURD.

Cele două autoturisme implicate au suferit avarii, în urma impactului. Mai exact, un autoturism marca Logan a fost avariat în partea dreaptă, în timp ce celălalt autovehicul a suferit, de asemenea, avarii.

,,Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, Piata Unirii.

In accident sunt 2 auto implicate, fara persoane incarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj Terapie Intensiva Mobilă SMURD.”, a transmis ISU Alba.

UPDATE IPJ Alba:

Traficul rutier este îngreunat pe strada Piața Națiunii din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, ar fi implicate două autoturisme și o persoană ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier.

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