Actualitate

8 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Transafăgărășan: Este filmat un spot publicitar

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Restricții de circulație pe Transafăgărășan: Este filmat un spot publicitar

Circulația este restricționată, miercuri, 8 iulie 2026, pe Transfăgărășan, pentru realizarea unui spot publicitar.

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„Se instituie restricții de circulație pe DN7C – Transfăgărășan în data de 08.07.2026 (miercuri), în vederea filmării unui spot publicitar.

Filmările se vor desfășura succesiv în intervalul orar 08:00 – 12:00, pe sectorul cuprins între km 118+000 – km 124+000.

În interiorul intervalului perioadele de închidere vor avea o durată de maximum 10 minute, urmate de pauze cu o durată de cel puțin 10 de minute sau conform instrucțiunilor reprezentanților din cadrul unităților teritoriale de poliție care vor fi prezenți la fața locului, pentru a permite tranzitarea sectorului de drum de către autovehiculele aflate în trafic”, au transmis reprexentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

foto: arhivă

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