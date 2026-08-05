UNTOLD 2026 începe pe 6 august: măsuri sporite de siguranță, check-in online și acces pe bază de brățară
UNTOLD 2026 începe pe 6 august: măsuri sporite de siguranță, check-in online și acces pe bază de brățară!
Cea de-a 11-a ediție a festivalului UNTOLD va avea loc între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca, iar organizatorii anunță că evenimentul va beneficia de unul dintre cele mai complexe dispozitive de securitate din România.
Mii de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, alături de agenți de securitate privată și autorități locale, vor fi prezenți pe întreaga durată a festivalului pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță.
Organizatorii recomandă tuturor participanților să efectueze check-in-ul și top-up-ul online înainte de sosirea la festival, pentru a evita aglomerația și timpii de așteptare. Doar persoanele care au finalizat procedura de check-in, online sau la fața locului, pot ridica brățara de acces, pe baza unui bilet sau abonament valid și a unui act de identitate. Cei care aleg să facă check-in-ul direct la festival vor plăti o taxă de 125 de lei, achitată exclusiv cu cardul. Participanții pot încărca online bani pe brățară prin aplicația sau site-ul UNTOLD, urmând ca suma să fie activată în unul dintre punctele dedicate din festival. Pentru confortul participanților, vor fi disponibile și spații de depozitare în apropierea accesului. Închirierea unui locker costă 150 de lei pentru toate cele patru zile sau 50 de lei pentru o singură zi.
Reguli de acces pentru minori și obiecte interzise
Minorii pot participa la festival în funcție de vârstă și cu respectarea condițiilor impuse de organizatori. Cei cu vârste între 16 și 18 ani au nevoie de acord parental, iar cei sub 16 ani trebuie să fie însoțiți de un adult sau de un părinte, în funcție de categorie. Copiii sub 7 ani beneficiază de acces gratuit, iar pentru cei sub 3 ani sunt obligatorii căștile antifonice. La intrarea în festival sunt interzise alcoolul, substanțele ilegale, armele, obiectele contondente, artificiile, laserele, mâncarea și băuturile din exterior, precum și aparatele foto profesionale de tip DSLR cu obiective detașabile. Medicamentele sunt permise doar dacă sunt însoțite de documente medicale justificative.
Accesul la UNTOLD 2026 va fi permis zilnic între orele 16:00 și 5:00, iar organizatorii recomandă tuturor participanților să consulte regulamentul complet înainte de sosirea la festival.
Lucian Danciu
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