Video: Vlad Dragomir, internaționalul României, are părinții originari din Alba! Legăturile „tricolorului” cu localități din județ!

Vlad Dragomir, internaționalul României, are părinții originari din Alba! Legăturile „tricolorului” cu localități din județ!

Pe lângă albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, și „spaniolul” Andrei Rațiu, Alba mai are în echipa națională a României un fotbalist cu origini în județ: Vlad Dragomir, cotat la 2,2 milioane de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.de

Este vorba despre Vlad Dragomir (27 de ani), mijlocașul central ofensiv legitimat la Pafos, în Cipru. De altfel, echipa sa de club este antrenată în turul al treilea preliminar, dublă cu RB Salzburg, primul meci mâine, în Austria.

Obișnuit al tuturor loturilor naționale, cu prezență inclusiv la Euro 2019 la tineret, în Italia, Dragomir are 8 selcții la prima reprezentativă, unde este coleg cu Stanciu și Rațiu.

Vlad Dragomir este asociat cu Timișoara, locul unde s-a născut și a început fotbalul, trecând pe la LPS Banatul, Poli Timișoara și ACS Poli. Însă părinții săi sunt originari din Alba, județ unde are rude, mama – din Valea Lungă, iar tatăl, din Ohaba! Mai mult, părinții săi au deținut un apartament în Alba Iulia, la începutul căsniciei



Născut în 24 aprilie 1999, a plecat la o vârstă fragedă, în 2015, la Arsenal. Aici a evoluat între 2015 și 2018 și a fost coleg la echipele de tineret (U18 și U23) cu viitori jucători de top ai Premier League precum Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Eddie Nketiah, Reiss Nelson și portarul român Dejan Iliev. De asemenea, s-a antrenat și cu prima echipă sub comanda lui Arsène Wenger, alături de vedete ca Mesut Özil

A debutat la echipa națională anul trecut, pe 24 martie, într-un meci din deplasare împotriva reprezentativei din San Marino, câștigat de tricolori cu scorul de 5-1. Mijlocașul legitimat la Pafos FC a fost debutat de regretatul selecționer Mircea Lucescu

Este căpitan și om de bază pentru Pafos FC, unde a ajuns în 2021. A Cucerit primul titlu din istoria clubului, în 2025 și două cupe ale Ciprului (2024, 2026).

Foto: FRF

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