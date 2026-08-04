Curier Județean

De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați culegătorii din alte județe

Unirea Ziarul

Publicat

acum 2 ore

în

De

De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați culegătorii din alte județe

Acțiunea de amploare desfășurată la sfârșitul lunii iulie în Munții Apuseni pentru combaterea culegerii ilegale de afine nu a fost una întâmplătoare. Controalele au fost organizate după solicitările venite din partea autorităților locale din zonă, care au cerut intervenția instituțiilor abilitate pentru a stopa fenomenul culegerii fără drept a fructelor de pădure de pe terenurile publice și private.

Potrivit Administrației Parcului Natural Apuseni, acțiunea s-a desfășurat în perioada 29-30 iulie 2026, „la solicitarea unei comune din Apuseni, în calitate de proprietar al terenurilor vizate”, în colaborare cu Administrația Parcului Natural Apuseni, Ocolul Silvic Horea Apuseni și Inspectoratele Județene de Jandarmi Alba și Cluj.

Acțiunea a pornit la cererea primarilor din Țara Moților și a vizat culegători din afara zonei

De altfel, mai mulți primari din Țara Moților au semnalat în această vară că persoane venite din afara județelor Alba și Cluj culeg cantități importante de afine fără acordul proprietarilor, cerând intensificarea verificărilor în perioada campaniei de recoltare.

Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, jandarmii au avut în vedere în cadrul acțiunii persoane venite din alte județe, nu localnici din comunitățile moțești, scopul intervenției fiind combaterea recoltării ilegale și protejarea dreptului de proprietate.

În comunicatul transmis după acțiune, Administrația Parcului Natural Apuseni precizează că obiectivul verificărilor a fost „prevenirea și combaterea culegerii ilegale a fructelor de pădure de pe terenuri aflate în proprietate publică și privată, precum și verificarea respectării prevederilor legale privind recoltarea și valorificarea acestor produse.”

În urma controalelor au fost întocmite 14 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 2.000 de lei, iar autoritățile au dispus confiscarea a 219,8 kilograme de afine, recoltate fără respectarea prevederilor legale.

Recoltarea afinelor se face doar cu aviz și acordul proprietarului

Reprezentanții Parcului Natural Apuseni reamintesc că recoltarea fructelor de pădure de pe terenuri aflate în proprietate publică sau privată se poate realiza numai după obținerea avizului Administrației Parcului Natural Apuseni și cu acordul proprietarului ori administratorului terenului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, instituția subliniază că „protejarea patrimoniului natural și respectarea dreptului de proprietate reprezintă obiective permanente ale Administrației Parcului Natural Apuseni”, motiv pentru care astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în colaborare cu instituțiile competente.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația locală: „Ați avut patru ani să ne demonstrați leadership-ul”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

4 august 2026

De

„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația locală: „Ați avut patru ani să ne demonstrați leadership-ul” La patru ani de la adoptarea cadrului legal pentru Organizațiile de Management al Destinațiilor (OMD), înființarea unei astfel de structuri la Alba Iulia readuce în prim-plan […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Unirea: Un autoturism și o cisternă care transporta motorină, implicate. Traficul rutier este bloat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

4 august 2026

De

Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Unirea: Un autoturism și o cisternă care transporta motorină, implicate. Intervine un echipaj SMURD Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o cisternă încărcată cu motorină s-a produs marți, 4 august 2026, la ieșirea din localitatea Unirea, pe DN1. Potrivit ISU Alba, secția de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Accident rutier la Sebeș: Un autoturism s-a răsturnat pe strada Decebal. O persoană rănită, asistată medical la fața locului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

4 august 2026

De

Accident rutier la Sebeș: Un autoturism s-a răsturnat pe strada Decebal. Un echipaj de prim ajutor intervine de urgență Un autoturism s-a răsturnat la Sebeș, pe strada Decebal, marți, 4 august 2026. La fața locului intervine o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. Potrivit ISU Alba, detașamentul de […]

Citește mai mult