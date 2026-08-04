De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați culegătorii din alte județe

Acțiunea de amploare desfășurată la sfârșitul lunii iulie în Munții Apuseni pentru combaterea culegerii ilegale de afine nu a fost una întâmplătoare. Controalele au fost organizate după solicitările venite din partea autorităților locale din zonă, care au cerut intervenția instituțiilor abilitate pentru a stopa fenomenul culegerii fără drept a fructelor de pădure de pe terenurile publice și private.

Potrivit Administrației Parcului Natural Apuseni, acțiunea s-a desfășurat în perioada 29-30 iulie 2026, „la solicitarea unei comune din Apuseni, în calitate de proprietar al terenurilor vizate”, în colaborare cu Administrația Parcului Natural Apuseni, Ocolul Silvic Horea Apuseni și Inspectoratele Județene de Jandarmi Alba și Cluj.

Acțiunea a pornit la cererea primarilor din Țara Moților și a vizat culegători din afara zonei

De altfel, mai mulți primari din Țara Moților au semnalat în această vară că persoane venite din afara județelor Alba și Cluj culeg cantități importante de afine fără acordul proprietarilor, cerând intensificarea verificărilor în perioada campaniei de recoltare.

Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, jandarmii au avut în vedere în cadrul acțiunii persoane venite din alte județe, nu localnici din comunitățile moțești, scopul intervenției fiind combaterea recoltării ilegale și protejarea dreptului de proprietate.

În comunicatul transmis după acțiune, Administrația Parcului Natural Apuseni precizează că obiectivul verificărilor a fost „prevenirea și combaterea culegerii ilegale a fructelor de pădure de pe terenuri aflate în proprietate publică și privată, precum și verificarea respectării prevederilor legale privind recoltarea și valorificarea acestor produse.”

În urma controalelor au fost întocmite 14 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 2.000 de lei, iar autoritățile au dispus confiscarea a 219,8 kilograme de afine, recoltate fără respectarea prevederilor legale.

Recoltarea afinelor se face doar cu aviz și acordul proprietarului

Reprezentanții Parcului Natural Apuseni reamintesc că recoltarea fructelor de pădure de pe terenuri aflate în proprietate publică sau privată se poate realiza numai după obținerea avizului Administrației Parcului Natural Apuseni și cu acordul proprietarului ori administratorului terenului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, instituția subliniază că „protejarea patrimoniului natural și respectarea dreptului de proprietate reprezintă obiective permanente ale Administrației Parcului Natural Apuseni”, motiv pentru care astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în colaborare cu instituțiile competente.

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