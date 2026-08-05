VIDEO | După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție de toaletare a vegetației în preajma liniilor de electricitate

După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție de toaletare a vegetației în preajma liniilor de electricitate

O acțiune de amploare pentru toaletarea vegetației din proximitatea liniilor electrice are loc astăzi, 5 august 2026, în județul Alba.

Intervențiile de astăzi au loc pe raza unităților administrativ-teritoriale Bucium, Mogoș și Întregalde, echipele acționând pe un tronson de aproximativ 18 kilometri de linie electrică aeriană LEA 20 kV, cea mai extinsă linie care traversează zone împădurite din județ și care a înregistrat, de-a lungul timpului, cele mai numeroase defecțiuni tehnice cauzate de vegetație.

Zeci de electricieni din 3 de județe au participat la acțiune

Rodica Mihaela Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România, a precizat că la acțiune participă 60 de angajați ai companiei din județele Alba, Cluj și Mureș, mobilizați pentru toaletarea vegetației din apropierea liniilor electrice de medie și joasă tensiune.

,,Astăzi avem 60 de colegi din trei județe: bineînțeles, Alba, gazda noastră, dar și Cluj și Mureș, care sunt aici pentru toaletarea vegetației din culoarul și din proximitatea liniilor de medie și joasă tensiune. Se știe că avem o problemă în județele cu zonă preponderent muntoasă, pentru că liniile nu sunt toaletate, nu neapărat din vina distribuitorilor, ci mai mult, și o să vă povestesc, că încercăm să schimbă legile ocolului silvic. Avem deja o inițiativă. Problema este, în mare parte, la proprietarii privați, care nu înțeleg că acest lucru este în beneficiul lor. Abia atunci când rămân fără curent înțeleg că trebuie să ne ajute sau să ne permită accesul pentru a defrișa vegetația.”, a explicat Rodica Mihaela Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România.

Scopul nostru este să eliminăm, pe cât posibil, marea majoritate a întreruperilor care apar din cauza vegetației

Directorul general al Distribuție Energie Electrică România a explicat că principalul obiectiv al acțiunilor de toaletare este reducerea numărului de întreruperi ale alimentării cu energie electrică provocate de vegetația aflată în apropierea liniilor de medie și joasă tensiune.

,,Scopul nostru este să eliminăm, pe cât posibil, marea majoritate a întreruperilor care apar din cauza vegetației din zona liniilor de medie și joasă tensiune. Acum, în județul Alba, am ajuns la un grad de peste 55% de defrișare și toaletare a zonelor cu vegetație. Mai avem de muncă, dar vreau să îi mulțumesc domnului prefect, pentru că acesta este unul dintre județele în care se vede implicarea prefectului în adunarea și coagularea tuturor instituțiilor implicate.”, a mai povestit Rodica Mihaela Suciu.

Aceasta a continuat prin a spune că pe lângă reprezentanții instituțiilor care participă la acțiune, locuitorii din Alba trebuie să ajute și ei, mai ales proprietarii care ar trebui să ofere acces echipelor pe terenurile private:

,,Colegii mei sunt în permanență aici, dar ar trebui să înțeleagă și locuitorii județului Alba că avem nevoie de sprijinul lor. În primul rând, de sprijinul proprietarilor, să ne permită accesul pe teren sau să ne sesizeze în momentul în care constată că este necesară intervenția noastră.”, a mai spus Rodica Mihaela Suciu.

Acțiunea se desfășoară în baza măsurilor stabilite în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și face parte din programul demarat în luna martie 2026 pentru prevenirea avariilor provocate de vegetația aflată în apropierea rețelelor electrice.

Nicolae Albu: ,,Avem undeva la peste 120 de lucrători aflați astăzi în teren”

Nicolae Albu, prefectul județului Alba, a declarat că acțiunile de toaletare se vor desfășura în toate cele 78 de UAT-uri din județ, cu accent pe zonele montane, unde sunt cele mai multe probleme.

,,Facem acest lucru în toate cele 78 de UAT-uri, dar cu accent pe zona montană, pentru că aici avem problemele cele mai mari. Astăzi pot spune că este o acțiune de mai mare amploare. Avem peste 60 de electricieni și personal de coordonare, electricieni din Alba și din Cluj, împreună cu firmele partenere cu care lucrăm. Sunt implicate primăriile celor trei UAT-uri: Bucium, Mogoș și Întregalde, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția, Jandarmeria. Avem undeva la peste 120 de lucrători aflați astăzi în teren.”, a explicat Nicolae Albu, prefectul județului Alba.

,,La sfârșitul anului trecut știți că am avut una dintre cele mai mari avarii din țară”

Prefectul județului Alba a continuat prin a reaminti că la sfârșitul anului trecut a avut loc una dintre cele mai mari avarii din țară, atunci când peste 50.000 de abonați au rămas fără energie electrică.

,,La sfârșitul anului trecut știți că am avut una dintre cele mai mari avarii din țară. Atunci am avut peste 50.000 de abonați nealimentați. A fost o intervenție de amploare, care a durat aproximativ o săptămână. Imediat după această avarie am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, unde, împreună cu inspectorul-șef al ISU și cu președintele Consiliului Județean, cu care asigurăm conducerea comitetului, am stabilit să facem un parteneriat cu DEER.”, a mai povestit acesta.

În final, scopul principal al activității este de a preveni avariile pe liniile de medie și joasă tensiune. Astfel de acțiuni vor continua pe tot parcursul anului, a mai precizat Nicolae Alba, prefectul județului Alba.

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