Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, îşi publică declaraţiile de avere şi de interese: ,,Pentru a înlătura orice speculații”

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut miercuri de șeful statului, printr-o postare pe platforma X.

,,În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese.”, a scris președintele Nicușor Dan pe platforma X.

Documentele sunt disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, accesând următoarele link-uri: link 1 / link 2.

Informaţia vine în contextul în care AUR şi PSD au promovat în Lege aprivind integritatea un amendament referitor la publicarea acestor documente atât de soţii sau soţiile demnitarilor, cât şi de către parteneri, legea aflându-se miercuri în dezbaterea Senatului, care e Cameră decizională, scrie News.ro.

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