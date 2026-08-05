Foto-Știrea ta | Cu mașina „la vale”, ca pe scări: Imagine-șoc în parcarea VIP a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia
Foto-Știrea ta | Cu mașina „la vale”, ca pe scări: Imagine-șoc în parcarea VIP a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia
O imagine-șoc suprinsă în parcarea VIP a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia a fost transmisă miercuri, 5 august 2026, redacției noastre de un cititor ziarulunirea.ro.
În imagine se observă cum o mașină a rămas „atârnată”, într-o poziție nefirească, pe treptele tribunei terenului 2 al Stadionului „Cetate”.
Parcarea VIP a Stadionului „Cetate” e folosită de angajații Clubului Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia, dar și de antrenorii și jucătorii echipei de Liga 3 a clubului care sunt și șoferi.
De asemenea, parcarea respectivă găzduiește temporar vehiculele cu care fac deplasarea la Alba Iulia oficialii delegați la meciurile de fotbal din calendarul FRF.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Nu călcați iarba, iar albaiulienii chiar respectă semnul: Spațiu verde plin de bălării, „protejat” de un panou al Primăriei Alba Iulia
Nu călcați iarba, iar albaiulienii chiar respectă semnul: Spațiu verde plin de bălării, „protejat” de un panou al Primăriei Alba Iulia „Vă rugăm nu călcați pe iarbă” este semnul pe care îl pot citi albaiulienii care trec printr-o zonă din apropierea Tribunalului Alba. Totuși, spațiul verde pe care municipalitatea îi îndeamnă pe cetățeni să îl […]
Foto-Știrea ta: Mașină avariată în Alba Iulia după lucrări de întreținere a spațiului verde: „Bătaie de joc sau incompetență?”
Foto-Știrea ta: Mașină avariată în Alba Iulia după lucrări de întreținere a spațiului verde: „Bătaie de joc sau incompetență?” Un albaiulian a semnalat, vineri, 31 iulie 2026, în mediul online, un incident petrecut pe strada Vasile Goldiș în contextul unor lucrări de întreținere a spațiului verde. „Bătaie de joc sau incompetență? Ieri, în amiaza mare, […]
FOTO ȘTIREA TA | Un pisic portocaliu, îndrăgit de clienții și angajații framm’s din Alba Iulia, luat de persoane necunoscute: ,,Cineva l-a șterpelit din curte”. Apel pentru readucerea lui acasă
Un pisic portocaliu, îndrăgit de clienții și angajații framm’s din Alba Iulia, luat de persoane necunoscute: ,,Cineva l-a șterpelit din curte”. Apel pentru readucerea lui acasă Un pisoi portocaliu care își făcuse „casă” în curtea localului framm’s din Alba Iulia a dispărut, iar reprezentanții localului spun că animalul ar fi fost luat de persoane necunoscute. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi vândute în farmacii. De ce a fost blocată comercializarea pastilelor
Medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi vândute în farmacii. De ce a fost blocată comercializarea pastilelor Biofarm a...
Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial
Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial Agenția Națională pentru Plăți...
Știrea Zilei
Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații sexuale cu el. Este cercetat pentru corupere de minori și agresiune sexuală
Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații...
VIDEO | După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție de toaletare a vegetației în preajma liniilor de electricitate
După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție...
Curier Județean
De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați culegătorii din alte județe
De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați...
„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația locală: „Ați avut patru ani să ne demonstrați leadership-ul”
„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația...
Politică Administrație
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Opinii Comentarii
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului Milioane de pensionari nu...
Pensia minimă 2026. Cât este indemnizația socială pentru pensionari, cine beneficiază și ce trebuie să știe românii
Pensia minimă garantată 2026: cât este, cine beneficiază și ce schimbări sunt în vigoare Pensia minimă garantată 2026 sau indemnizația...