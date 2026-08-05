Foto-Știrea ta | Cu mașina „la vale”, ca pe scări: Imagine-șoc în parcarea VIP a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia

O imagine-șoc suprinsă în parcarea VIP a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia a fost transmisă miercuri, 5 august 2026, redacției noastre de un cititor ziarulunirea.ro.

În imagine se observă cum o mașină a rămas „atârnată”, într-o poziție nefirească, pe treptele tribunei terenului 2 al Stadionului „Cetate”.

Parcarea VIP a Stadionului „Cetate” e folosită de angajații Clubului Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia, dar și de antrenorii și jucătorii echipei de Liga 3 a clubului care sunt și șoferi.

De asemenea, parcarea respectivă găzduiește temporar vehiculele cu care fac deplasarea la Alba Iulia oficialii delegați la meciurile de fotbal din calendarul FRF.

Secțiune Știri sub articolul principal