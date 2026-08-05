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Foto-Știrea ta | Cu mașina „la vale”, ca pe scări: Imagine-șoc în parcarea VIP a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

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Foto-Știrea ta | Cu mașina „la vale”, ca pe scări: Imagine-șoc în parcarea VIP a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia

O imagine-șoc suprinsă în parcarea VIP a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia a fost transmisă miercuri, 5 august 2026, redacției noastre de un cititor ziarulunirea.ro.

 

 

 

În imagine se observă cum o mașină a rămas „atârnată”, într-o poziție nefirească, pe treptele tribunei terenului 2 al Stadionului „Cetate”.

Parcarea VIP a Stadionului „Cetate” e folosită de angajații Clubului Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia, dar și de antrenorii și jucătorii echipei de Liga 3 a clubului care sunt și șoferi.

De asemenea, parcarea respectivă găzduiește temporar vehiculele cu care fac deplasarea la Alba Iulia oficialii delegați la meciurile de fotbal din calendarul FRF.

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