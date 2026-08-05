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Un an de la dispariția lui Ion Iliescu: A fost primul președinte al României de după Decembrie 1989

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

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Un an de la dispariția lui Ion Iliescu: A fost primul președinte al României de după Decembrie 1989

Se împlinește un an de la dispariția primului președinte al României de după Decembrie 1989.

Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni de spitalizare. A fost internat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, unde fusese diagnosticat cu cancer pulmonar.

Ion Iliescu a fost figura dominantă a tranziției românești de după 1989. A condus Frontul Salvării Naționale în zilele Revoluției, a devenit primul președinte ales după căderea regimului comunist și a revenit la Cotroceni pentru două mandate, între 1992–1996 și 2000–2004.

A fost, în același timp, un fost activist comunist și un adversar al lui Nicolae Ceaușescu în ultima parte a regimului. Tocmai această origine explică una dintre contradicțiile fundamentale ale personajului: Iliescu a condus ruptura României de comunism, dar provenea din interiorul sistemului pe care noua Românie încerca să-l depășească.

Pentru o parte dintre români, el a însemnat stabilitate într-o perioadă în care statul se putea prăbuși. Pentru alții, a reprezentat continuitatea vechilor structuri sub o formă democratică. Ambele percepții au coexistat decenii întregi.

Mineriada: momentul care a schimbat definitiv imaginea lui Iliescu

Dacă Revoluția din Decembrie 1989 a fost momentul fondator al puterii sale, Mineriada din 13–15 iunie 1990 a devenit simbolul celei mai întunecate fețe a acesteia.

Protestele din Piața Universității împotriva noii puteri au fost reprimate violent, iar minerii chemați la București au devenit instrumentul unei intervenții care a lăsat în urmă victime, răniți și o traumă civică durabilă.

În aprilie 2025, dosarul Mineriadei fusese retrimis instanței, Ion Iliescu fiind printre inculpații acuzați de infracțiuni împotriva umanității. Moartea sa, câteva luni mai târziu, a înlăturat definitiv posibilitatea ca el să mai fie judecat în calitate de inculpat.

foto: arhivă

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