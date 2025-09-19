Uniristul Amir Jorza, gol după o pauză de aproape un an! „Am vrut să renunț la fotbal! După gol m-am bucurat ca un junior la debut”, a mărturisit mijlocașul Unirii Alba Iulia
Uniristul Amir Jorza a marcat un gol după o pauză de aproape un an! „Am vrut să renunț la fotbal! După gol m-am bucurat ca un junior la debut”, a mărturisit mijlocașul Unirii Alba Iulia
În partida recentă cu Viitorul Arad, Amir Jorza, mijlocașul divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, a marcat, punctând astfel o revenire spectaculoasă, după 316 zile, o perioadă critică prin care a trecut din cauza accidentării suferite în 30 octombrie 2024, în întâlnirea din Cupa României, cu Sepsi Sf. Gheorghe.
Citește și: Drama mijlocașului Amir Jorza (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare groaznică care-l ține departe de gazon o jumătate de an: „Am plâns când am aflat”
Într-un articol publicat de prosport.ro, acesta a explicat experiența trăită în aceste momente delicate. La 26 de ani, Amir Jorza a avut puterea să revină pe teren și chiar să înscrie pentru CSM Unirea Alba Iulia, în condițiile în care a lipsit aproape un an din cauza unei accidentări. Jucătorul crescut de UTA și trecut inclusiv pe la Rapid a dezvăluit că a vrut chiar să renunțe la fotbal, asta și pe fondul depresiei pe care a căpătat-o din momentul în care ”s-a rupt” într-o partidă de Cupa României cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.
Aflat la un al doilea sezon alături de CSM Unirea Alba Iulia, echipă din Liga 3 antrenată de Alexandru Pelici, Amir Jorza a trecut printr-un adevărat calvar și a subliniat că s-a gândit chiar să renunțe la sportul pe care îl iubește atât de mult. Până și medicii n-au putut să prezică momentul în care va putea să revină pe teren, accidentarea sa fiind una rară.
”Am stat departe de teren zece luni și jumătate. Au fost momente foarte grele pentru mine. Am stat singur în Cluj-Napoca la recuperare. Mă gândeam să mă las de fotbal”, recunoaște Amir Jorza pentru sursa mai sus citată.
„La recuperare nu mi-au dat un timp în care aș putea să revin pe teren. A fost ligamentul posterior încrucișat și am înțeles că ultimul jucător care a pățit așa ceva a fost Alexandru Stan, care a și renunțat apoi la fotbal după această accidentare”, a completat Jorza, fost fotbalist în Liga 2 la UTA și Rapid.
După un calvar care a ținut aproape un an, Amir Jorza s-a întors cu o ambiție și mai mare să demonstreze că mai poate să joace la un nivel înalt. Jucătorul format de UTA a marcat în partida cu Viitorul Arad și a stabilit scorul final în meciul de la Alba Iulia, scor 2-0 pentru CSM Unirea, în etapa a treia a eșalonului terț. Acesta a intrat pe teren din postura de rezervă, fiind felicitat de toți colegii după golul pe care l-a înscris în minutul 75, la 5 minute după ce a pătruns pe gazon.
„Am avut mare noroc cu oamenii din conducerea clubului, pentru că aceștia mi-au propus prelungirea contractului. Atunci când am revenit pe teren, m-am simțit precum un junior la debut. M-am bucurat că mai pot juca, iar după ce am și marcat, am simțit că am răsplătit încrederea pe care conducerea a avut-o în mine”, a subliniat Jorza.
Mult mai optimist, fotbalistul arădean este gata să joace în SuperLiga în cel mai scurt timp, însă, deocamdată, vrea să o ajute pe CSM Unirea Alba Iulia să promoveze în Liga 2, unde a ratat accederea în această vară, după semifinala pierdută contra SCM Râmnicu Vâlcea.
”Acum, nici nu mă mai gândesc să renunț la fotbal. Sper să joc în SuperLiga, dar acum obiectivul meu este să promovez în Liga 2 cu Unirea Alba Iulia. Asta ne propunem și sper să reușim”, a mai spus fostul jucător din Giulești.
Sursa: prosport.ro, foto: Lucian Danciu
