Uniriștii S. Iacșa și Captiu au renunțat la fotbal | Andrei David, separat după episodul Luceafărul Oradea!

Doi jucători promițători crescuți de Unirea Alba Iulia, mijlocașul Silviu Iacșa (20 de ani) și atacantul Relu Captiu (19 ani), au renunțat la fotbal în această vară, nemaiprezentându-se la antrenamentele estivale ale divizionarei terțe.

Destul de ciudată decizia celor doi, în condițiile în care ambii aveau șanse să evolueze sub comanda antrenorului Adrian Bicheși în campionatul viitor, cu avantajul încadrării în categoria Under 21 și respectiv Under 20. “Am fost pus în fața faptului împlinit, am fost anunțat că nu se mai prezintă la pregătire. Iacșa a absentat în prima perioadă, apoi a revenit și a renunțat, iar Captiu a renunțat după reluarea pregătirilor”, a spus Bicheși. “Ei au renunțat! Sunt jucători de perspectivă, dar oricine poate fi înlocuit”, a adăugat președintele Mihai Dăscălescu.

În sezonul trecut, Capitiu a debutat în eșalonul terț și a marcat un gol, în derby-ul de la Galda de Jos. Tot o reușită (acasă cu CS Iernut) a avut și S. Iacșa, multă vreme accidentat în prima parte a campionatului, jucător de bandă stângă, ce a mai fost legitimat la Farul Constanța (nu a rămas), Mureșul Vințu și Metalurgistul Cugir (a plecat după câteva etape).

*Andrei David, separat după “episodul” Luceafărul

În schimb, atacantul Andrei David s-a întors la Unirea Alba Iulia, după o perioadă încurcată, în care a semnat cu divizionara secundă Luceafărul Oradea, cluburile se înțeleseseră din punct de vedere financiar, însă nu a rămas în Bihor. “A revenit la echipă după o perioadă mai dificilă. Se antrenează separat pentru a recupera pregătirea pierdută, iar când va fi în regulă fizic se va alătura lotului”, a explicat Bicheși.