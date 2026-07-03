Uniriștii Jorza, Golda, Ardei și, poate, Ardeiu, la CSM Olimpia Satu Mare! Pelici mizează pe foștii săi elevi de la CSM Unirea Alba Iulia

CSM Olimpia Satu Mare va demara luni, 6 iulie, pregătirile pentru stagiunea 2026/2027, sub comanda noului antrenor Alexandu Pelici. Fostul principal al Unirii Alba Iulia a reuși să-i convingă pe 3 dintre foștii săi elevi de la gruparea albaiuliană, până în iarnă, să se alăture noului proiect sătmărean.

Este vorba despre mijlocașul Amir Jorza (căpitanul Unirii în ediția anterioară), atacantul Denis Golda (golgheter cu 18 reușite) și fundașul Cornel Ardei (unul dintre cei mai buni apărători ai „alb-negrilor”). Lor li se mai poate alătura mijlocașul Eduard Ardeiu (n. 2026), care mai are contract un an cu CSM Unirea Alba Iulia. Acesta nu mai este under eligibil la Liga 3, dar este viabil la Liga 2, unde ar putea să evolueze CSM Satu Mare în sezonul următor (depinde de problemele de la Hermannstadt sau alte formații care nu au licența). Cei trei s-au înțeles cu CSM Olimpia Satu Mare și vor fi prezentați în cursul săptămânii.

Jorza și Ardei s-au aflat pe lista jucătorilor doriți la CSM Unirea Alba Iulia în campionatul următor, în mandatul Apostu-Pustai, dar au declinat ofertele, preferând să cucreze cu fostul lor antrenor. La Alba Iulia, majoritatea echipierilor din lotul vechi au devenit liberi de contract la 1 iulie, când au expirat înțelegerile (se prelungeau automat dacă se promova în Liga 2).

*Puțini supraviețuitori, pleacă Giurgiu și Fetița?

Sub contract mai sunt tinerii Herlea, Jurj, Butnaru și R. Stanciu, alături de Indrei și Vomir (accidentat de durată), mai fiind dorit Pîntea. Sunt plecări masive din efectiv Ducan, Gavrilă (a rezlitat contractul ce mai era valabil un sezon), Ondreyovicz și Miclăuș (reveniți la CFR Cluj), Ștefan (la FC Voluntari, împrumut încheiat), Mihaiu (s-a întors la CSM Slatina), Balaur, Giosu (la Unirea Sântana), Blănaru (anunțat la CIL Blaj) sau Szijj. După toate probabilitățile nu vor continua nici localnicii Giurgiu și Fetița, cei mai vechi echipieri din lot!

Au venit Donca (Olimpia Satu Mare), Prejmerean (CSM Slatina), Chindriș brazilianul Tonini și nigerianul Ayeni (Gloria Bistrița, liberi de contract). (H.D.M.)

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