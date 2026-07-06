Uniriștii Alexandru Giurgiu și Răzvan Fetița, spre Metalurgistul Cugir! Lovitură de imagine pentru „roș-albaștri”

Sunt semnale că albaiulienii Alexandru Giurgiu și Răzvan Fetița, se vor despărți în această vară de CSM Unirea Alba Iulia, o foarte posibilă destinație fiind divizionara terță Metalurgistul Cugir!

Sunt doi dintre cei mai experimentați jucători din fotbalul județean, iar pentru Metalurgistul Cugir ar fi o adevărată lovitură, din toate punctele de vedere, imagine, întărirea efectivului. Alexandru Giurgiu (33 de ani), jucător de bandă stânga, produs 100 la sută al clubului albaiulian, are un deceniu în „alb-negru”, în 3 perioade, iar în stagiunea recentă, când a fost al doilea căpitan, a adunat 9 reușite, ultima în barajul semifinal de la Lupeni (anterior punctase în jocul cu Sănătatea Cluj). . Răzvan Fetița (34 de ani) a jucat în ultimii 8 ani la Unirea, iar în campionatul anterior a înscris 12 goluri, jucătorul de profil ofensiv fiind al doilea marcator al pretendentei la Liga 2.

În trecut, alți echipieri al Unirii, au făcut trecerea la formația rivală, nume precum I. Grozav, P. Păcurar, Vitinha, Selagea sau Haj.

Giurgiu și Fetița și-au doreit să continue în tricoul echipei din orașul natal, dar sunt informații că nu se va mai prelungi colaborarea. După barajul din 6 iunie, pierdut, 0-2, cu SC Popești Leordeni, dinspre club nu au primit prea multe semnale, asta deși altor foști coechiperi li s-au propus noi înțelegeri. Au trecut două luni, iar lucrurile sunt în continuare „înghețate” din acest punct de vedere. Dacă nu se va ivi o răsturnare de situație, e foarte probabil ca Giurgiu și Fetița să translateze spre Metalurgistul Cugir, existând câteva contacte de principiu, tatonări de principiu.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

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