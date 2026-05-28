După un deceniu în „alb-negru”, albaiulianul Alexandru Giurgiu: „La Lupeni, cel mai important meci al sezonului”! Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai, ora 17.30

Albaiulianul Alexandru Giurgiu, al doilea căpitan al „alb-negrilor”, are 10 sezoane (în 3 perioade) petrecute în tricoul formației din orașul natal (cel mai vechi echipier).

Jucătorul de bandă stânga, produs 100 la sută al clubului albaiulian, consideră că barajul semifinal de sâmbătă are o importanță covârșitoare.

„Ne așteaptă cel mai important meci al sezonului pentru noi ca echipă. Ne dorim enorm să câștigăm și să ajungem în finală. La Lupeni va fi greu, cu presiunea pusă de entuziaștii suporteri adverși. Nu ne sperie atmosfera, dimpotrivă ar trebui să ne motiveze, să jucăm ce am pregătit”, a spus Giurgiu (32 de ani), marcatorul singurului gol din confruntarea decisivă cu Sănătatea Cluj. Acesta are la activ 8 reușite stagionale (3 în acest an) și se numără printre principalii marcatori ai formației pregătite de Dragoș Militaru, după Golda, Fetița, Blănaru și Banyoi.

„Nu cred că va fi un atuu pentru oponenți faptul că Raicea și Voinea ne-au fost colegi până în vară. Sunt argumente pro și contra, ne cunosc dar și noi îi cunoaștem. Acum avem alt antrenor și o altă abordare”, a punctat Giurgiu, care are la activ două promovări în Liga 1, cu Unirea Alba Iulia (2009) și CS Turnu Severin (2012)!

*Amir Jorza, apt pentru baraj

Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, este apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj. În minutul 40, mijlocașul „alb-negrilor” s-a trezit cu arcada stângă spartă, în urma unui contact dur cu Junior Bessong, care a fost eliminat direct. Jorza a fost înlocuit după respectiva fază (din care gazdele au înscris singurul gol, prin Al. Giurgiu, noul căpitan), a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență, unde i s-au aplicat 5 copci pentru tăietura de 7 centimetri.

Jorza (26 de ani) are la activ 3 baraje, toate ratate și speră să rupă seria negativă. Au fost două încercări cu UTA Arad de a promova în Liga 1, în 2017 cu Poli Timișoara (1-2, 1-3) și 2018 cu FC Voluntari (0-0, 0-3), respectiv cu CSM Reșița, acum 4 ani, de a accede în eșalonul secund (eliminată după loviturile de departajare de CSC Dumbrăvița, a ratat albaiulianul Călin Cristea).

„Am speranțe și încredere că va fi bine! Credem în șansele noastre, pentru că, din punctul meu de vedere, suntem cea mai bună echipă. Ne-am fi dorit, firesc, să fi jucat măcar un meci de baraj acasă, în fața fanilor, dar ne conformăm situației”, a precizat Jorza, revenit pe gazon în acest sezon, după o pauză de aproape un an. Purtătorul tricoului cu numărul „5” are două goluri, ultimul, cu Unirea Tășnad, în play-off, fiind de senzație, pe „Cetate”.

Foto: Lucian DANCIU

