Curier Județean

FOTO | Cum se spăla aurul în Apuseni: Șaitrocul, exponatul lunii iulie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

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Cum se spăla aurul în Apuseni: Șaitrocul, exponatul lunii iulie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Marți, 7 iulie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii „Șaitrocul – piesă utilizată la spălarea aurului”.

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Pentru luna iulie 2026, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propune ca exponat al lunii, una dintre cele mai spectaculoase piese utilizată la spălarea și alegerea aurului.

Cel mai vechi procedeu a fost spălarea aurului din nisipul râurilor, acesta s-a practicat de unii băieși, care nu aveau posibilități financiare sau mijloace tehnice și drepturi miniere. Până la mijlocul secolului al XX-lea, această metodă a fost frecvent folosită, nisipul aurifer se spăla pe o instalație compusă dintr-o lădiță din lemn, care era prevăzută cu un ciur, prin acesta pătrundea materialul mărunt.

La capătul de sus se punea o cantitate de minereu, care se trăgea cu „dârgul” (grebla), în acest fel se amestecarea nisipul aurifer cu apa, și aluneca pe un plan înclinat, unde se așezau transversal patru pânze de lână, în a căror țesătură se depuneau firicelele de aur.

După aceea pânzele se spălau într-un ciubăr, din materialul sedimentat se alegea aurul liber cu ajutorul „şaitrocului” (cupă confecționată din lemn de nuc, cu marginile evazate, prevăzută cu o canelură dispusă longitudinal), în care se aduna aurul și pirita.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

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