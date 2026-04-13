Ungaria NU dă bani pentru Ucraina: Peter Magyar susține împrumutul de 90 de miliarde, dar fără contribuție maghiară!
Ungaria nu va da bani pentru Ucraina, a anunțat noul lider de la Budapesta. Peter Magyar susține însă că va debloca împrumutul de 90 de miliarde.
Restabilirea şi respectarea drepturilor minorităţii etnice maghiare din Ucraina vor fi o condiţie a reconstruirii relaţiilor cu Kievul, a anunţat luni liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a cărui formaţiune a câştigat alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Ungaria, transmit MTI şi Reuters.
Ucraina este victima unei agresiuni
Într-o conferinţă de presă, Peter Magyar a spus că este evident pentru toată lumea că Ucraina este victima în războiul cu Rusia.
Guvernul Tisza nu va sprijini o aderare prin procedură rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, a mai spus câştigătorul alegerilor parlamentare ungare.
”Este complet exclus pentru UE să accepte o ţară aflată în război”, a susţinut el, adăugând că marea majoritate a statelor membre nu consideră acesta drept un scenariu plauzibil şi împărtăşesc opinia sa conform căreia toate ţările candidate trebuie să parcurgă aceeaşi procedură.
De asemenea, el a indicat că, în cazul în care capitolele de aderare necesare ar fi negociate complet, atunci în Ungaria ar exista un referendum privind aderarea Ucrainei la UE, or ”acest lucru nu se va întâmpla în următorii zece ani”.
Ajutorul pentru Ucraina
Magyar a precizat că Budapesta nu va participa la instrumentul european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în contextul în care premierul Viktor Orban a primit un ”opt-out” în această chestiune la summitul UE din decembrie, Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă fiind exceptate de la această decizie.
”Personal, sunt de acord cu faptul că Ungaria ar trebui să fie exclusă de la asta”, a spus Peter Magyar, adăugând că ţara sa este într-o situaţie financiară foarte dificilă. ”Pur şi simplu nu ne puteam permite să mai facem alte credite acum; datoria naţională a Ungariei deja s-a triplat începând din 2010”, a spus el.
Relația cu Trump, Putin și UE
El a promis că nu le va telefona preşedinţilor SUA şi Rusiei, Donald Trump şi Vladimir Putin.
Pe de altă parte, liderul Tisza s-a pronunţat pentru naţiuni europene puternice şi o Uniune Europeană funcţională, afirmând că Rusia reprezintă un risc pentru securitate.
”Nu avem nevoie de Statele Unite ale Europei. Rusia reprezintă un risc de securitate. Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură”, a mai afirmat Magyar.
Știri recente din categoria Actualitate
Săptămâna Luminată 2026: De ce nu se îngenunchează în zilele de după Paște? Ce semnificație are acest gest și de ce este interzis
Săptămâna Luminată 2026: De ce nu se îngenunchează în zilele de după Paște? Ce semnificație are acest gest și de ce este interzis Săptămâna Luminată are loc în 2026 în perioada 13-19 aprilie, iar în tradiția ortodoxă, în această perioadă nu se îngenunchează. Rânduiala nu este întâmplătoare. Perioada care urmează imediat după prima zi de […]
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made In China? ”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made In China? ”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani Să începem prin a face o clarificare obligatorie. Fără nici o urmă de îndoială […]
Ce lovitură! Renault mută producția unor modele Dacia în alte țări: Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol. Înmatriculările Dacia în România, în prăbușire
Ce lovitură! Renault mută producția unor modele Dacia în alte țări: Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol. Înmatriculările Dacia în România, în prăbușire Grupul Renault a hotărât să mute producția mai multor modele noi Dacia în afara României. Fabrica de la Mioveni riscă să piardă circa 1.200 de locuri de muncă, potrivit sindicatului, […]
Săptămâna Luminată 2026: De ce nu se îngenunchează în zilele de după Paște? Ce semnificație are acest gest și de ce este interzis
Săptămâna Luminată 2026: De ce nu se îngenunchează în zilele de după Paște? Ce semnificație are acest gest și de...
Știrea Zilei
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, afaceri de 35 milioane euro în 2025. Realizează peste 1% din farfuriile din întreaga lume
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, afaceri de 35 milioane euro în 2025. Realizează peste 1% din farfuriile din întreaga...
23-24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor în Poiana Negrileasa, județul Alba, un colț de rai din Apuseni!
23-24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor în Poiana Negrileasa, județul Alba, un colț de rai din Apuseni! Autorităţile locale din...
Curier Județean
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în unele localități
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în...
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie Șoferii care...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti
MESAJE de PASTE fericit 2026 • Texte cu URARI, FELICITARI de Paste, SMS -uri frumoase, haiose şi amuzante de Sfintele...
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ. Ce nu ai voie să faci în săptămâna de după Paști. Tradiții și superstiții
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ – Ce nu ai voie să faci în săptămâna de după Paști. Tradiții și superstiții Dacă săptămâna dinaintea...