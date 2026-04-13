Ungaria NU dă bani pentru Ucraina: Peter Magyar susține împrumutul de 90 de miliarde, dar fără contribuție maghiară!

Ungaria nu va da bani pentru Ucraina, a anunțat noul lider de la Budapesta. Peter Magyar susține însă că va debloca împrumutul de 90 de miliarde.

Restabilirea şi respectarea drepturilor minorităţii etnice maghiare din Ucraina vor fi o condiţie a reconstruirii relaţiilor cu Kievul, a anunţat luni liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a cărui formaţiune a câştigat alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Ungaria, transmit MTI şi Reuters.

Ucraina este victima unei agresiuni

Într-o conferinţă de presă, Peter Magyar a spus că este evident pentru toată lumea că Ucraina este victima în războiul cu Rusia.

Guvernul Tisza nu va sprijini o aderare prin procedură rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, a mai spus câştigătorul alegerilor parlamentare ungare.

”Este complet exclus pentru UE să accepte o ţară aflată în război”, a susţinut el, adăugând că marea majoritate a statelor membre nu consideră acesta drept un scenariu plauzibil şi împărtăşesc opinia sa conform căreia toate ţările candidate trebuie să parcurgă aceeaşi procedură.

De asemenea, el a indicat că, în cazul în care capitolele de aderare necesare ar fi negociate complet, atunci în Ungaria ar exista un referendum privind aderarea Ucrainei la UE, or ”acest lucru nu se va întâmpla în următorii zece ani”.

Ajutorul pentru Ucraina

Magyar a precizat că Budapesta nu va participa la instrumentul european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în contextul în care premierul Viktor Orban a primit un ”opt-out” în această chestiune la summitul UE din decembrie, Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă fiind exceptate de la această decizie.

”Personal, sunt de acord cu faptul că Ungaria ar trebui să fie exclusă de la asta”, a spus Peter Magyar, adăugând că ţara sa este într-o situaţie financiară foarte dificilă. ”Pur şi simplu nu ne puteam permite să mai facem alte credite acum; datoria naţională a Ungariei deja s-a triplat începând din 2010”, a spus el.

Relația cu Trump, Putin și UE

El a promis că nu le va telefona preşedinţilor SUA şi Rusiei, Donald Trump şi Vladimir Putin.

Pe de altă parte, liderul Tisza s-a pronunţat pentru naţiuni europene puternice şi o Uniune Europeană funcţională, afirmând că Rusia reprezintă un risc pentru securitate.

”Nu avem nevoie de Statele Unite ale Europei. Rusia reprezintă un risc de securitate. Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură”, a mai afirmat Magyar.

Foto: Facebook Peter Magyar

