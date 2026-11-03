ANAF a început să trimită notificări pentru „taxa pe lux”: Va fi imputată proprietarilor de case și mașini scumpe. Cum se completează formularul 216
ANAF a început să trimită notificări pentru „taxa pe lux”: Va fi imputată proprietarilor de case și mașini scumpe. Cum se completează formularul 216
ANAF trimite notificări pentru „taxa pe lux”, care va fi imputată proprietarilor de mașini și case scumpe. Aceștia trebuie să depună un formular, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, ANAF poate impune obligația de plată din oficiu, la care se adaugă dobânzi și penalități.
„Taxa pe lux”, care se aplică pentru mașini și imobile scumpe, presupune completarea formularului 216 și trimiterea acestuia la ANAF.
Termenul-limită pentru depunerea declarației a fost 30 septembrie, însă acum inspectorii ANAF îi somează pe cei care dețin proprietăți de lux să completeze formularul 216.
Inspectorii au început deja să trimită astfel de notificări. Sunt vizați proprietarii de imobile rezidențiale cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei. Proprietarii sunt avertizați că în cazul în care nu respectă această prevedere și nu trimit declarația în termen de 15 zile, conform Codului de Procedură Fiscală, obligația de plată se va calcula din oficiu. În plus, nerespectarea măsurii vine la pachet și cu sancțiuni contravenționale.
Taxa pe lux nu este percepută decât contribuabililor care dețin în proprietate clădiri rezidențiale cu o valoare de peste 2,5 milioane de lei, adică 500 de mii de euro.
În cazul mașinilor, această taxă se aplică autoturismelor înmatriculate în România, a căror achiziție depășește suma de 375 mii de lei, adică 75 de mii de euro.
Cum se completează formularul 216
Pe formularul 216 pe care trebuie să îl completeze toți cei care au proprietăți scumpe trebuie scris numele, prenumele, datele privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile.
Dacă o persoană deține o mașină ce valorează 100 de mii de euro, atunci va plăti un impozit la stat de 75 de euro, adică 0,3% din 25 de mii de euro, sumă ce reprezintă diferența dintre valoarea autovehiculului și plafonul neimpozabil.
În cazul impozitului pentru locuințe de lux, dacă aveți în proprietate un imobil în valoare de 1 milion de euro, veți plăti statului un impozit de 1.500 de euro, adică tot 0,3% aplicat la suma determinată, prin diferența dintre valoarea de piață a bunului și plafonul neimpozabil de 500 de mii de euro.
Pentru estimarea bazei de impozitare a bunurilor mobile de valoare mare se iau în considerare datele din ultima declarație 216 depusă de contribuabil, completată la secțiunea 2 „Date privind impozitul special pe bunurile mobile” de la capitolul III „Date privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare”, precum și alte informații din evidența fiscală.
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