Cum va fi vremea în România până în 30 noiembrie 2026: Schimbare radicală. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

România va traversa o primă săptămână din noiembrie mai rece decât în mod obișnuit, cu precipitații peste medie în sud și sud-est. Ulterior, temperaturile și precipitațiile vor reveni, în mare parte, la valorile normale pentru această perioadă, iar spre finalul lunii sunt estimate temperaturi ușor mai ridicate în vestul și local în centrul și nord-estul țării, potrivit actualizării prognozei meteorologice pe patru săptămâni.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Acestea indică abaterile mediei săptămânale a temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006–2025.

Fenomenele meteorologice extreme, cu durată scurtă de manifestare, nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

*Săptămâna 2–9 noiembrie 2026

Valorile termice se vor situa sub mediile specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sud-estice, precum și local în cele centrale și estice. În regiunile vestice și nordice, cantitățile de precipitații vor fi deficitare.

*Săptămâna 9–16 noiembrie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, iar în restul țării se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

*Săptămâna 16–23 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 23–30 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în regiunile vestice și local în cele centrale și nord-estice. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în regiunile sudice și sud-estice. În restul teritoriului, acestea se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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