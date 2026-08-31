Unde se plătesc cele mai mari pensii din România și cât de mare este diferența dintre județe: Care este situația în Alba
Unde se plătesc cele mai mari pensii din România și cât de mare este diferența dintre județe: Care este situația în Alba
Pensia medie din România a ajuns, în iulie 2026, la 2.821 de lei, însă diferențele dintre județe sunt semnificative. În timp ce pensionarii din Botoșani primesc, în medie, 2.229 de lei pe lună, în Hunedoara pensia medie urcă la 3.494 de lei. Cea mai mare valoare este înregistrată însă în Sectorul 1 al Capitalei, unde media ajunge la 4.132 de lei.
Datele oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), disponibile pentru luna iulie 2026, arată cât de diferit se reflectă istoria economică a fiecărei regiuni în veniturile actualilor pensionari.
Citește și: Când se dau pensiile în septembrie 2026. Data la care intră banii pe card și când aduce Poșta Română pensia
Hunedoara, Brașov și Gorj, în fruntea clasamentului
La nivelul județelor, Hunedoara ocupă primul loc, cu o pensie medie de 3.494 de lei. Pe următoarele poziții se află Brașov, cu 3.330 de lei, și Gorj, cu 3.312 lei.
În top mai apar Constanța – 3.021 de lei, Galați și Prahova – câte 3.019 lei, precum și Argeș – 3.011 lei. Clujul are o pensie medie de 2.882 de lei, Alba – 2.876 de lei, iar Mehedinți – 2.850 de lei.
Prezența mai multor județe cu tradiție industrială în partea superioară a clasamentului nu este întâmplătoare. Hunedoara, Brașov, Gorj, Prahova, Argeș și Galați au concentrat timp de decenii industrii importante, care au oferit, în anumite perioade, salarii mai ridicate și cariere profesionale îndelungate.
Aceste diferențe se regăsesc astăzi în nivelul pensiilor, deoarece veniturile pentru care s-au plătit contribuții și perioada de contribuție au un rol esențial în stabilirea pensiei publice.
Care sunt județele cu cele mai mici pensii?
La polul opus se află Botoșani, cu o pensie medie de 2.229 de lei, urmat de Vrancea – 2.275 de lei și Vaslui – 2.283 de lei.
În clasamentul celor mai mici pensii medii urmează Giurgiu, cu 2.291 de lei, Suceava – 2.359 de lei, Satu Mare – 2.376 de lei, Călărași – 2.381 de lei, Bistrița-Năsăud – 2.386 de lei, Olt – 2.399 de lei și Buzău – 2.448 de lei.
În Botoșani, pensia medie este cu 592 de lei mai mică decât media națională, diferența reprezentând aproximativ 21%.
Cât de mare este decalajul dintre cele două extreme?
Diferența dintre pensia medie din Hunedoara și cea din Botoșani este de 1.265 de lei pe lună. Practic, pensia medie din Hunedoara este cu aproximativ 57% mai mare.
Dacă este inclus și Sectorul 1 al Capitalei, decalajul ajunge la 1.903 lei lunar. Pensia medie din Sectorul 1 este astfel cu aproximativ 85% mai mare decât cea din Botoșani.
De ce sunt pensiile atât de diferite de la un județ la altul?
Nivelul actual al pensiilor păstrează, în bună măsură, urmele economiei de acum câteva decenii. Județele care au avut industrii puternice și salarii mai mari au acumulat, în multe cazuri, contribuții mai consistente la sistemul public de pensii.
În schimb, regiunile în care veniturile au fost mai mici, ocuparea a avut un alt profil, iar contribuțiile au fost mai reduse se află astăzi mai frecvent în partea inferioară a clasamentului.
Hunedoara este un exemplu relevant. Deși economia județului a trecut printr-un amplu proces de dezindustrializare, pensionarii de aici beneficiază în prezent de cea mai mare pensie medie dintre județele României.
Bucureștiul, o categorie aparte
Capitala se detașează clar de restul țării. Cei 466.811 pensionari din cele șase sectoare primesc, în medie, 3.581 de lei pe lună, cu 760 de lei peste media națională.
Diferențele dintre sectoare sunt însă considerabile. În Sectorul 1, pensia medie ajunge la 4.132 de lei, în Sectorul 6 la 3.668 de lei, iar în Sectorul 2 la 3.618 lei.
În Sectorul 3, media este de 3.515 lei, în Sectorul 4 – 3.490 de lei, iar în Sectorul 5 – 3.089 lei.
Sectorul 1 este, de altfel, singura zonă din clasamentul analizat în care pensia medie trece de pragul de 4.000 de lei.
Care județe primesc cei mai mulți bani din sistemul de pensii?
Pensia medie nu spune însă întreaga poveste. Pentru a vedea unde se concentrează cele mai mari sume plătite de sistemul public, trebuie luat în calcul și numărul de pensionari.
La nivel național, în iulie 2026 erau 4.573.268 de pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite se ridica la aproximativ 12,9 miliarde de lei.
Prahova ocupă primul loc în ceea ce privește suma totală, cu aproximativ 565,6 milioane de lei pe lună. Județul are 187.375 de pensionari, cel mai mare număr dintre județele analizate.
Urmează Cluj, cu 514,4 milioane de lei, Brașov – 486 de milioane de lei, Constanța – 451,6 milioane de lei și Argeș – 442,6 milioane de lei.
În top se mai află Timiș, cu 430,5 milioane de lei, Hunedoara – 413,5 milioane de lei, Iași – 405,4 milioane de lei, Dolj – 389,8 milioane de lei și Galați – 373,5 milioane de lei.
De ce nu coincide clasamentul pensiilor cu cel al cheltuielilor?
Diferența este explicată de numărul de pensionari. Un județ poate avea o pensie medie ridicată, dar un număr relativ redus de beneficiari. În schimb, un județ cu o pensie medie mai modestă poate genera o cheltuială totală mai mare dacă are mult mai mulți pensionari.
Prahova este cel mai bun exemplu: deși pensia medie este de 3.019 lei, numărul mare de pensionari face ca suma totală plătită lunar să depășească 565 de milioane de lei.
sursa: adevarul.ro
foto – Casa Județeană de Pensii Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Adrian Negrescu, analist economic, după evoluția pozitivă a deficitului bugetar, anunţată de Ministerul de Finanţe: ,,Să sperăm că noul guvern nu o va stinge prin măsuri populiste”
Adrian Negrescu, analist economic, după evoluția pozitivă a deficitului bugetar, anunţată de Ministerul de Finanţe: ,,Să sperăm că noul guvern nu o va stinge prin măsuri populiste” Analistul economic Adrian Negrescu consideră că reducerea deficitului bugetar în primele șapte luni ale anului reprezintă un semnal pozitiv pentru economia României. Totușim acesta avertizează că rezultatele nu […]
Președintele Nicușor Dan, mesaj de Ziua Limbii Române: ,,Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”
Președintele Nicușor Dan, mesaj de Ziua Limbii Române: ,,Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina” Ziua Limbii Române este sărbătorită, pentru prima dată, simultan în România, Republica Moldova și Ucraina. Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu această ocazie, în care a evidențiat rolul limbii române ca […]
Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și achiziționa un bun
Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și achiziționa un bun Începând cu 1 septembrie 2026, se schimbă regulile pentru cei care vor să-şi cumpere maşină. Contractele de vânzare-cumpărare vin acum cu rubrici noi şi restricţii pentru cei care au datorii la stat. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Adrian Negrescu, analist economic, după evoluția pozitivă a deficitului bugetar, anunţată de Ministerul de Finanţe: ,,Să sperăm că noul guvern nu o va stinge prin măsuri populiste”
Adrian Negrescu, analist economic, după evoluția pozitivă a deficitului bugetar, anunţată de Ministerul de Finanţe: ,,Să sperăm că noul guvern...
Unde se plătesc cele mai mari pensii din România și cât de mare este diferența dintre județe: Care este situația în Alba
Unde se plătesc cele mai mari pensii din România și cât de mare este diferența dintre județe: Care este situația...
Știrea Zilei
Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov
Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov Pregătirea de...
Adio, jocuri de noroc la Alba Iulia! Consilierii locali au votat interzicerea lor. Proiectul a trecut cu 15 voturi „pentru”
Adio, jocuri de noroc la Alba Iulia! Consilierii locali au votat interzicerea lor. Proiectul a trecut cu 15 voturi „pentru”...
Curier Județean
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ.: „Avem nevoie urgent de donatori”
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ.: „Avem nevoie urgent...
Noi dotări de înaltă precizie pentru diagnosticul cancerului la spitalul din Alba Iulia: Lista
Noi dotări de înaltă precizie pentru diagnosticul cancerului la spitalul din Alba Iulia: Lista Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia...
Politică Administrație
Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec la servicii publice moderne
Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec...
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne Digitalizarea...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...