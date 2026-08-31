Unde se plătesc cele mai mari pensii din România și cât de mare este diferența dintre județe: Care este situația în Alba

Pensia medie din România a ajuns, în iulie 2026, la 2.821 de lei, însă diferențele dintre județe sunt semnificative. În timp ce pensionarii din Botoșani primesc, în medie, 2.229 de lei pe lună, în Hunedoara pensia medie urcă la 3.494 de lei. Cea mai mare valoare este înregistrată însă în Sectorul 1 al Capitalei, unde media ajunge la 4.132 de lei.

Datele oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), disponibile pentru luna iulie 2026, arată cât de diferit se reflectă istoria economică a fiecărei regiuni în veniturile actualilor pensionari.

Hunedoara, Brașov și Gorj, în fruntea clasamentului

La nivelul județelor, Hunedoara ocupă primul loc, cu o pensie medie de 3.494 de lei. Pe următoarele poziții se află Brașov, cu 3.330 de lei, și Gorj, cu 3.312 lei.

În top mai apar Constanța – 3.021 de lei, Galați și Prahova – câte 3.019 lei, precum și Argeș – 3.011 lei. Clujul are o pensie medie de 2.882 de lei, Alba – 2.876 de lei, iar Mehedinți – 2.850 de lei.

Prezența mai multor județe cu tradiție industrială în partea superioară a clasamentului nu este întâmplătoare. Hunedoara, Brașov, Gorj, Prahova, Argeș și Galați au concentrat timp de decenii industrii importante, care au oferit, în anumite perioade, salarii mai ridicate și cariere profesionale îndelungate.

Aceste diferențe se regăsesc astăzi în nivelul pensiilor, deoarece veniturile pentru care s-au plătit contribuții și perioada de contribuție au un rol esențial în stabilirea pensiei publice.

Care sunt județele cu cele mai mici pensii?

La polul opus se află Botoșani, cu o pensie medie de 2.229 de lei, urmat de Vrancea – 2.275 de lei și Vaslui – 2.283 de lei.

În clasamentul celor mai mici pensii medii urmează Giurgiu, cu 2.291 de lei, Suceava – 2.359 de lei, Satu Mare – 2.376 de lei, Călărași – 2.381 de lei, Bistrița-Năsăud – 2.386 de lei, Olt – 2.399 de lei și Buzău – 2.448 de lei.

În Botoșani, pensia medie este cu 592 de lei mai mică decât media națională, diferența reprezentând aproximativ 21%.

Cât de mare este decalajul dintre cele două extreme?

Diferența dintre pensia medie din Hunedoara și cea din Botoșani este de 1.265 de lei pe lună. Practic, pensia medie din Hunedoara este cu aproximativ 57% mai mare.

Dacă este inclus și Sectorul 1 al Capitalei, decalajul ajunge la 1.903 lei lunar. Pensia medie din Sectorul 1 este astfel cu aproximativ 85% mai mare decât cea din Botoșani.

De ce sunt pensiile atât de diferite de la un județ la altul?

Nivelul actual al pensiilor păstrează, în bună măsură, urmele economiei de acum câteva decenii. Județele care au avut industrii puternice și salarii mai mari au acumulat, în multe cazuri, contribuții mai consistente la sistemul public de pensii.

În schimb, regiunile în care veniturile au fost mai mici, ocuparea a avut un alt profil, iar contribuțiile au fost mai reduse se află astăzi mai frecvent în partea inferioară a clasamentului.

Hunedoara este un exemplu relevant. Deși economia județului a trecut printr-un amplu proces de dezindustrializare, pensionarii de aici beneficiază în prezent de cea mai mare pensie medie dintre județele României.

Bucureștiul, o categorie aparte

Capitala se detașează clar de restul țării. Cei 466.811 pensionari din cele șase sectoare primesc, în medie, 3.581 de lei pe lună, cu 760 de lei peste media națională.

Diferențele dintre sectoare sunt însă considerabile. În Sectorul 1, pensia medie ajunge la 4.132 de lei, în Sectorul 6 la 3.668 de lei, iar în Sectorul 2 la 3.618 lei.

În Sectorul 3, media este de 3.515 lei, în Sectorul 4 – 3.490 de lei, iar în Sectorul 5 – 3.089 lei.

Sectorul 1 este, de altfel, singura zonă din clasamentul analizat în care pensia medie trece de pragul de 4.000 de lei.

Care județe primesc cei mai mulți bani din sistemul de pensii?

Pensia medie nu spune însă întreaga poveste. Pentru a vedea unde se concentrează cele mai mari sume plătite de sistemul public, trebuie luat în calcul și numărul de pensionari.

La nivel național, în iulie 2026 erau 4.573.268 de pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite se ridica la aproximativ 12,9 miliarde de lei.

Prahova ocupă primul loc în ceea ce privește suma totală, cu aproximativ 565,6 milioane de lei pe lună. Județul are 187.375 de pensionari, cel mai mare număr dintre județele analizate.

Urmează Cluj, cu 514,4 milioane de lei, Brașov – 486 de milioane de lei, Constanța – 451,6 milioane de lei și Argeș – 442,6 milioane de lei.

În top se mai află Timiș, cu 430,5 milioane de lei, Hunedoara – 413,5 milioane de lei, Iași – 405,4 milioane de lei, Dolj – 389,8 milioane de lei și Galați – 373,5 milioane de lei.

De ce nu coincide clasamentul pensiilor cu cel al cheltuielilor?

Diferența este explicată de numărul de pensionari. Un județ poate avea o pensie medie ridicată, dar un număr relativ redus de beneficiari. În schimb, un județ cu o pensie medie mai modestă poate genera o cheltuială totală mai mare dacă are mult mai mulți pensionari.

Prahova este cel mai bun exemplu: deși pensia medie este de 3.019 lei, numărul mare de pensionari face ca suma totală plătită lunar să depășească 565 de milioane de lei.

sursa: adevarul.ro

foto – Casa Județeană de Pensii Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)

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