CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ.: „Avem nevoie urgent de donatori”

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat luni, 31 august 2026, un nou apel pentru persoanele care pot dona sânge din grupele 0 pozitiv, A pozitiv și A negativ.

,,Avem nevoie URGENT de donatori cu grupele: 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au precizat reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

Secțiune Știri sub articolul principal