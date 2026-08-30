Când se dau pensiile în septembrie 2026. Data la care intră banii pe card și când aduce Poșta Română pensia
Când se dau pensiile în luna septembrie 2026. Data la care intră banii pe card și când aduce Poșta Română pensia
Pensionarii din România trebuie să fie atenți la calendarul plăților din luna septembrie 2026. Cei care primesc pensia pe card ar putea avea banii în cont mai devreme, deoarece data obișnuită de plată coincide cu weekendul. În schimb, pentru pensionarii care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea pensiilor se face în prima jumătate a lunii.
Luna septembrie 2026 aduce o situație specială pentru pensionarii care își primesc drepturile bănești prin virament bancar. Data obișnuită la care sunt virate pensiile pe card, 12 septembrie, cade într-o zi de sâmbătă, iar ziua de 13 septembrie este duminică.
Din acest motiv, pensiile ar putea fi virate mai devreme, înainte de weekend.
Când intră pensiile pe card în septembrie 2026
Pentru pensionarii care au ales să primească pensia în cont curent sau pe card, vineri, 11 septembrie 2026, este data probabilă la care banii ar putea deveni disponibili în conturi.
În mod obișnuit, pensiile prin sistemul bancar sunt plătite în jurul datei de 12 a fiecărei luni. În septembrie 2026, însă, această dată cade sâmbătă, fiind urmată de o altă zi nelucrătoare, duminică.
Astfel, plata poate fi devansată pentru ultima zi lucrătoare înainte de weekend, respectiv 11 septembrie 2026.
Pensionarii trebuie însă să țină cont că ora exactă la care banii apar pe card poate diferi de la o bancă la alta, în funcție de procesarea operațiunilor.
Când vin pensiile prin Poșta Română în septembrie 2026
Pensionarii care își primesc banii în numerar, prin intermediul Poștei Române, nu sunt afectați de schimbarea calendarului pentru plățile bancare.
În cazul acestora, distribuirea pensiilor se face, în mod obișnuit, în intervalul 1 – 15 septembrie 2026
Prin urmare, data exactă la care poștașul ajunge la domiciliu poate fi diferită de la o localitate la alta și de la un traseu poștal la altul.
Pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română trebuie să urmărească programul obișnuit de distribuire din zona în care locuiesc.
Calendarul pensiilor din septembrie 2026, pe scurt
Iată cele mai importante date pentru plata pensiilor în luna septembrie:
– 1 – 15 septembrie 2026 – pensiile sunt distribuite la domiciliu prin Poșta Română;
– 11 septembrie 2026, vineri – data probabilă la care pensiile pot intra pe card;
– 2 septembrie 2026, sâmbătă – data obișnuită de plată prin sistemul bancar cade în weekend;
– 13 septembrie 2026, duminică – ultima zi până la care, în mod normal, poate fi finalizată plata, dar este tot zi nelucrătoare.
De ce pot intra pensiile mai devreme pe card
Devansarea plății are legătură exclusiv cu modul în care este așezat calendarul în luna septembrie 2026.
Pentru că datele de 12 și 13 septembrie sunt în weekend, viramentele bancare sunt așteptate înaintea celor două zile nelucrătoare.
Este important de precizat că plata mai devreme nu înseamnă că pensionarii primesc o sumă suplimentară sau o majorare. Valoarea pensiei rămâne aceeași, modificându-se doar momentul în care banii sunt puși la dispoziția beneficiarilor.
Ce trebuie să facă pensionarii dacă pensia nu intră pe card pe 11 septembrie
Data de 11 septembrie este data probabilă de plată în contextul calendarului din septembrie 2026. Momentul în care suma devine efectiv vizibilă în cont poate depinde și de banca la care este deschis contul.
Dacă pensia nu apare imediat în cont, beneficiarii pot verifica:
– aplicația sau serviciul de internet banking;
– istoricul tranzacțiilor;
– eventualele notificări transmise de bancă;
– informațiile comunicate de instituția bancară sau de casa teritorială de pensii.
Când se dau pensiile în septembrie 2026
În concluzie, pensionarii care primesc banii prin Poșta Română ar trebui să își încaseze pensiile în perioada 1-15 septembrie 2026, în funcție de programul de distribuire.
Pentru cei care primesc pensia pe card, 11 septembrie 2026 este data probabilă pentru virarea banilor, deoarece data obișnuită de plată cade în weekend.
Luna septembrie vine astfel cu o posibilă plată mai devreme pentru pensionarii care încasează banii prin bancă, în timp ce programul de distribuire prin Poșta Română rămâne, în linii mari, cel obișnuit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate”
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate” Blocul Național Sindical solicită Parlamentului convocarea de urgență a conducerii ANRE, pe fondul blocării unor noi capacități de producție și stocare a energiei. Sindicaliștii susțin că zeci de operatori așteaptă licențele necesare, în timp ce România […]
Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze. Cădem în management extern”
Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze. Cădem în management extern” Andrei Caramitru avertizează că România riscă să ajungă într-o situație de „management extern” din partea creditorilor, dacă pierde accesul la fondurile europene sau nu respectă țintele asumate privind deficitul bugetar. Textul […]
Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani: Care sunt motivele
Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani: Care sunt motivele Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani, însă evoluția celor două cereale este determinată de factori diferiți. În cazul porumbului, creșterea este susținută de temerile privind oferta din SUA, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când se dau pensiile în septembrie 2026. Data la care intră banii pe card și când aduce Poșta Română pensia
Când se dau pensiile în luna septembrie 2026. Data la care intră banii pe card și când aduce Poșta Română...
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate”
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate” Blocul...
Știrea Zilei
Foto | Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși
Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși Mai mulți infractori...
VIDEO | Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR
Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR Primăria Ocna Mureș a finalizat lucrările...
Curier Județean
Foto | Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista
Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția...
Foto | Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a câștigat titlul european la Campionatele Europene de Judo Ne-Waza 2026
Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a câștigat titlul european la Campionatele Europene de Judo Ne-Waza 2026 Judoka Laura...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...