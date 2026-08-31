Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov

Pregătirea de vară a divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia pentru sezonul competițional 2026/2027 s-a desfășurat într-un cadru centralizat de elită, în stațiunea Poiana Brașov, dar și cu costuri pe măsură pentru bugetul local.

În urma unei solicitări transmise în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Primăria Municipiului Alba Iulia a furnizat publicației ziarulunirea.ro detalii complete legate de sumele cheltuite, furnizorii de servicii, procedurile de achiziție și numărul de participanți la acest stagiu.

Concret, costul total contractat pentru organizarea cantonamentului din perioada 23 iulie – 4 august 2026 se ridică la suma de 266.186,53 lei (echivalentul a aproximativ 50.000 de euro). Sursa de finanțare a fost asigurată din veniturile proprii ale clubului și din alocările de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026.

Cea mai mare parte a acestei sume a fost orientată către serviciile de cazare și masă, în valoare de 230.988 lei. Urmează transportul (tur-retur și deplasările zilnice la terenurile de antrenament), în valoare de 20.198,53 lei, închirierea terenului de joc cu gazon natural de la baza sportivă din Ghimbav – 13.500 lei, precum și baremurile de arbitraj pentru partidele amicale susținute în cadrul stagiului – 1.500 lei.

Cine au fost participanții și unde s-a cazat echipa

La stagiul de pregătire centralizată au participat în total 39 de persoane. Structura delegației albaiuliene a fost compusă din:

*28 de jucători;

*8 membri ai staff-ului tehnic și medical (antrenori, preparatori fizici, medic, maseur);

*3 persoane din cadrul personalului administrativ / delegați

Pentru cazarea și masa delegației, clubul a solicitat servicii de pensiune completă pentru 17 camere duble/twin și 5 camere single. Pachetul alimentar a cuprins 12 cine, 12 prânzuri și 7 gustări, la care s-au adăugat servicii zilnice de spălătorie (asigurate de două ori pe zi pentru echipamentul sportiv al jucătorilor).

Cazarea s-a realizat la renumitul Hotel Piatra Mare din Poiana Brașov. În nota justificativă, conducerea clubului a argumentat selectarea acestei locații prin prisma raportului calitate-preț și a infrastructurii oferite: facilități de recuperare și sală de forță în imediata apropiere, acces la săli de ședințe video pentru analiza tactică, precum și posibilitatea asigurării unui meniu alimentar sportiv cu aport caloric riguros controlat de medicul echipei.

Antrenamentele pe teren nu s-au desfășurat direct în Poiana Brașov, ci la baza sportivă Campo Verde din Ghimbav. Conform contractului încheiat cu SC Forex SRL, CSM Unirea Alba Iulia a închiriat terenul cu iarbă naturală pentru un număr de 15 ședințe de pregătire (fiecare având o durată de 3 ore), la un tarif unitar de 900 lei/antrenament (TVA inclus), rezultând un total de 13.500 lei.

Pe parcursul stagiului, „alb-negrii” au disputat și două meciuri de verificare în compania formațiilor ACS Olimpic Zărnești și Corona Brașov, cheltuielile cu baremurile de arbitraj însumând 1.500 lei (câte 750 lei per meci).

sursa foto: Hotel Piatra Mare / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal