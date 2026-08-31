Uriașul Lionel Messi și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional: „Decizia mă doare, dar este necesară”
Uriașul Lionel Messi și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional: „Decizia mă doare, dar este necesară”
Lionel Messi și-a anunțat oficial, luni, 31 august retragerea din fotbalul internațional și încheierea carierei sale la echipa națională a Argentinei. Decizia starului argentinian, în vârstă de 39 de ani, pune capăt unei perioade de peste două decenii în care Messi a devenit una dintre cele mai importante figuri din istoria „Albiceleste”.
Messi și-a făcut publică decizia printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Fotbalistul a transmis că despărțirea de națională este una dificilă, însă consideră că a venit momentul să facă un pas în spate și să lase loc noii generații de jucători argentinieni.
Un final după două decenii în tricoul Argentinei
Debutul lui Messi la naționala mare a Argentinei a avut loc în 2005. De-a lungul carierei internaționale, atacantul a trecut prin perioade de frustrare și înfrângeri în finale, dar și prin cea mai importantă consacrare posibilă: câștigarea Cupei Mondiale din 2022.
Sub conducerea sa, Argentina a cucerit și Copa América, iar Messi a devenit simbolul unei generații care a reușit în cele din urmă să aducă marile trofee internaționale la Buenos Aires.
Retragerea vine după Cupa Mondială din 2026, în care Argentina a ajuns din nou în finală, dar a pierdut în fața Spaniei. Pentru Messi, turneul a reprezentat ultimul său mare capitol în tricoul naționalei.
„Am dat totul pentru această țară”
În mesajul său de adio, Messi a subliniat atașamentul profund față de echipa națională și faptul că a încercat permanent să aducă bucurie suporterilor argentinieni.
Starul a vorbit și despre mândria pe care o simte pentru trofeele și momentele construite alături de colegii săi. Totodată, a evidențiat apariția unei noi generații de fotbaliști pe care consideră că este momentul să o lase în prim-plan.
Decizia a fost influențată și de perioada personală dificilă traversată de fotbalist, inclusiv de pierderea tatălui său, Jorge Messi. Potrivit presei internaționale, aceste evenimente au contribuit la hotărârea de a încheia capitolul reprezentării Argentinei.
Un capitol care se încheie, nu și cariera de fotbalist
Retragerea din fotbalul internațional nu înseamnă retragerea lui Messi din fotbal. Argentinianul continuă să evolueze la nivel de club pentru Inter Miami, unde are contract până în 2028.
Astfel, finalul aventurii sale la națională marchează mai degrabă încheierea unei ere decât retragerea definitivă a unuia dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor.
foto: arhivă
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