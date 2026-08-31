Președintele Nicușor Dan, mesaj de Ziua Limbii Române: ,,Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”

Ziua Limbii Române este sărbătorită, pentru prima dată, simultan în România, Republica Moldova și Ucraina. Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu această ocazie, în care a evidențiat rolul limbii române ca element de legătură între românii de pretutindeni.

,,Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina.

Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe.

Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul. La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”, este mesajul publicat de Nicușor Dan pe o rețea de socializare.

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