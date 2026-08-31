Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne
Digitalizarea administrației publice locale reprezintă un pas important pentru modernizarea comunităților din Regiunea Centru. În comunitățile locale, unde resursele administrative sunt limitate, iar o parte importantă a activității se desfășoară încă prin proceduri tradiționale, investițiile în tehnologie pot reduce birocrația, simplifica interacțiunea cu cetățenii și companiile și crea premisele unei administrații mai transparente și mai eficiente.
6 proiecte de digitalizare contractate în județele Alba, Mureș și Sibiu, prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027
Astfel, cele 6 proiecte de digitalizare contractate în județele Alba, Mureș și Sibiu, prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, răspund unei nevoi tot mai mari de servicii publice accesibile, rapide și adaptate realităților actuale.
Prin proiectele contractate cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, vor fi finanțate soluții care urmăresc transformarea digitală a administrațiilor locale, de la gestionarea documentelor și arhivelor și digitalizarea procedurilor interne până la dezvoltarea serviciilor online, interoperabilitatea sistemelor, utilizarea datelor și a inteligenței artificiale și formarea digitală a personalului.
„Digitalizarea trebuie să pornească de la nevoile reale ale comunităților și de la așteptările pe care le au astăzi cetățenii și mediul de afaceri. O administrație modernă trebuie să fie capabilă să ofere servicii simple, accesibile și cât mai ușor de utilizat. Vedem deja că acolo unde serviciile digitale sunt dezvoltate, oamenii le folosesc tot mai mult și solicită în mod firesc extinderea lor. Aceste proiecte creează cadrul pentru ca administrațiile locale să țină pasul cu această schimbare și să ofere comunităților servicii publice la standarde moderne Rezultatul urmărit este o relație mai simplă între oameni, companii și administrația publică și servicii care pot fi accesate mai ușor, indiferent de locul și momentul în care sunt solicitate”, a declarat domnul Simion Crețu, Director General al ADR Centru.
Proiectele din județul Alba
În județul Alba, primul proiect de digitalizare este derulat în parteneriat de către UAT Comuna Ciugud și UAT Comuna Berghin, având titlul „Primăria fără hârtie, comunitatea viitorului”, cu o valoare totală de 2.600.761,90 lei. Proiectul urmărește dezvoltarea unei platforme digitale comune care va integra servicii electronice pentru cetățeni, soluții de interoperabilitate, managementul arhivelor, schimbul de documente și semnătura electronică. Sunt prevăzute, de asemenea, instrumente pentru stimularea participării civice, un funcționar public virtual bazat pe inteligență artificială și o soluție AI destinată formulării propunerilor bugetare și monitorizării execuției.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene este de 2.114.688,57 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 323.422,95 lei.
Un al doilea proiect de digitalizare din județ este derulat de UAT Comuna Săsciori, care implementează proiectul „Digitalizare, eficiență, transparență pentru cetățeni – DETC”.
Investiția ce se va implementa pe o perioadă de 19 luni are o valoare totală de 1.496.632,02 lei, din care 1.077.648,38 lei reprezintă fonduri europene, și urmărește dezvoltarea unor soluții digitale pentru activitatea administrației și pentru relația cu cetățenii.
Proiectul include un sistem de gestionare electronică și arhivare a documentelor, o platformă online pentru servicii cetățenești, un sistem GIS, digitalizarea serviciilor de urbanism și construcții și o platformă de participare cetățenească bazată pe chatbot. În paralel, angajații primăriei vor beneficia de formare pentru utilizarea noilor tehnologii. Prin platforma online, cetățenii vor putea accesa servicii precum plata taxelor și impozitelor, depunerea documentelor, eliberarea certificatelor și inițierea petițiilor, iar instrumentele de participare civică vor permite consultări, sondaje și transmiterea de feedback.
Pentru administrații, rezultatul va însemna instrumente care permit gestionarea mai organizată a documentelor, automatizarea unor activități și utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile. Pentru cetățeni și companii, beneficiile se vor vedea în accesul la mai multe servicii online, reducerea deplasărilor și a timpului alocat procedurilor administrative și posibilitatea de a comunica mai ușor cu autoritățile.
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