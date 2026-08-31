Curier Județean

Noi dotări de înaltă precizie pentru diagnosticul cancerului la spitalul din Alba Iulia: Lista

Ioana Oprean

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Noi dotări de înaltă precizie pentru diagnosticul cancerului la spitalul din Alba Iulia: Lista

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia investește sute de mii de lei în noi echipamente de înaltă precizie pentru Laboratorul de Genetică și Anatomie Patologică, în încercarea de a opri „exodul probelor medicale” și de a reduce timpii de așteptare pentru pacienții oncologici.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia este singura unitate sanitară din județul Alba care deține un Laborator de Genetică și Diagnostic Molecular, deservind o populație directă de peste 323.879 de locuitori.

Integrarea noilor echipamente va permite accesarea subprogramului național de testare genetică gratuită pentru patologiile oncologice majore.

Achiziția publică vizează următoarele echipamente medicale:

*Microscop prevăzut cu lumină polarizată și sistem de documentare foto/video – 1 buc.

*Baie de apă termostatată – 1 buc.

*Sistem de procesare a lamelor de citologie – 1 buc.

*Microtom manual pentru secționarea probelor – 1 buc.

*Microtom semiautomat pentru secționarea probelor – 1 buc.

Aceste echipamente completează linia principală a proiectului, care include sisteme de secvențiere de capacitate medie (NGS), sisteme de secvențiere și analiza fragmente, precum și linia de imunohistochimie (IHC) pentru terapia personalizată în funcție de profilul tumoral.

Procedura de achiziție a dotărilor a fost lansată în Sistemul Elcetronic de Achiziții Publice (SEAP).

Valoarea totală estimată a achiziției este de 379780.61 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 1 octombrie 2026.

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